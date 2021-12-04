 

Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера больше одного срока

04.12.2021, 16:16, Новости дня
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Будущий канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на съезде Социал-демократической партии заявил, что намерен занимать пост главы правительства больше одного срока.

«Для Германии может произойти прорыв», – цитирует ТАСС Шольца.

Отмечалось, что новая коалиция в составе СДПГ, «зеленых» и либеральной Свободной демократической партии будет исполнять свои обязанности так, чтобы снова быть избранной через четыре года. Делать они это будут сотрудничая по-дружески, сказал Шольц.

СДПГ первой из трех партий проголосует по коалиционному договору, это произойдет в ходе субботнего съезда, в воскресенье стану известны итоги голосования либералов, в понедельник – «зеленых», а во вторник – соглашение подпишут.

Ранее будущий канцлер Германии заявил, что выступает за введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения.

Напомним, социал-демократ Олаф Шольц будет избран новым канцлером Германии на заседании Бундестага.

В четверг состоялась церемония прощания Меркель с должностью. Она выбрала для этого песню «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen) панк-рокерши из ГДР Нины Хаген, а также «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Fur mich soll’s rote Rosen regnen) Хильдегарда Кнефа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать РФ от Шольца.



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