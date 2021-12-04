 

Зачем открылся шов – Личное мнение

04.12.2021, 16:12, Разное
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Инстаграмная макияжница Аветесян была женщиной в круглом теле. Эдакой прелестной мадам Грицацуевой, мечтой поэта.

Вместо того, чтобы серьёзно, а не напоказ заняться спортом, грамотно сбалансировать питание, Аветесян жалуется, что у неё открылся шов.


Фото: Соцсети

Вот, как это было.

«Снова полтора часа наркоза. Сегодня 7-ой день после моей операции и у меня открылся шов на бедре. Меня пришлось госпитализировать и оперировать», — рассказала макияжница своим фанаткам.

Хронология трагедии, со слов Аветесян, была следующей. Как появились деньги, инстаграмная макияжница решила, что пора худеть — пошла и откачала лишнее.

Кожа, что вполне естественно для такой процедуры, обвисла — жир убрали, вот шарик и сдулся. Что делать?! Надо отрезать, вполне логично придумала макияжница, и снова легла под нож.

Прошла неделя, но тут открылся шов — теперь уже нужно не о красоте думать, а здоровье спасать.

Самое забавное в том, что на весах — 70 кг.

Сами себе такие решительные дамы объясняют, что отъелись от отёков и стресса. Ну, да — конечно. Верю-верю.

2021 год на дворе, а некоторые до сих пор жир откачивают. Ну, хорошо — пусть даже вы похудеете и попадёте в тот счастливый процент, когда всё у вас получится. Но надолго ли хватит такого «похудения»? Нет, потому что вы не ввели в многолетнюю привычку сбалансированно питаться и грамотно тренироваться.

Напомню, что нашей мадам Грицацуевой всего 29 лет.

Источник: Лена Миро



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