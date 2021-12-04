 

Американцу, по ошибке отсидевшему 15 лет за плевок в полицейского, выплатят 1000 долларов

04.12.2021, 16:11, Разное
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Приговорённый к 25 годам лишения свободы за плевок в офицера полиции 38-летний житель Флориды Джоа Хирсли вышел на свободу на 10 лет раньше намеченного срока после уточнения обстоятельств его дела. 

После более пристального изучения видеозаписи митинга за снятие санкций с Кубы, прошедшего в мае 2004 года, следствие установило непричастность Хирсли к правонарушению. Современные мультимедийные технологии определили настоящего виновника преступления. Им оказался нелегальный мигрант из Кубы. 

Исходя из уточненных данных, уголовное преследование было мгновенно прекращено. Хирсли немедленно освобожден из-под стражи. Более того, ему полагается материальная компенсация за нанесённый моральный ущерб в размере 1000 долларов. 

” Я рад, что каждый несправедливо осуждённый американец может доказать свою правоту даже спустя много лет и восстановить своё честное имя. Кроме того, государство выплатит ошибочно осуждённому материальную компенсацию за временные неудобства. Если мы добились всего этого, стоит сделать вывод, что наша судебная система совершенна”, – прокомментировал решение суда генпрокурор Меррик Гарланд.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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