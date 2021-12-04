 

Проблемы с сердцем и астма стали основными последствиями COVID-19 для 1,2 миллиона британцев

04.12.2021, 15:48, Разное
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С негативными последствиями после коронавируса столкнулись 1,2 миллиона жителей Великобритании. Люди жалуются на хроническую усталость, астму и сердечную недостаточность.
Национальное статистическое бюро Великобритании провело опрос и выяснило, что 1,2 миллиона людей страдают от последствий коронавируса. Граждане сталкиваются с астматическим дыханием, болью, жаром, приступами депрессии и усталостью. Такие симптомы сохраняются как и у более давних пациентов (переболели год назад, 426 тысяч), так и у тех, кто недавно поборол вирус (849 тысяч). Согласно данным исследования, от осложнений коронавируса больше страдают женщины 35-69 лет и работники в медицинской и социальной сфере.

Из всех опрошенных 788 тысяч британцев сообщили, что ковид негативно повлиял на качество их жизни. У 88% граждан появились проблемы с легкими, 55% жалуются на постоянный упадок сил. К тому же, 39% страдают одышкой, 33% потеряли обоняние и 30% имеют проблемы с концентрацией внимания. Эксперты выяснили, что у большей половины переболевших нарушено кровообращение. Кардиолог Курт Дж.Дэниэлс заявил, что даже спортсмен может столкнуться с сердечной недостаточностью после коронавируса. Среди 1597 физически подготовленных людей, которые переболели COVID-19, у 37 участников исследования диагностировано миокардит. Об этом информирует NVL.



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