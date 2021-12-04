В Минтруде заявили о корректировке оплаты труда шахтеров до конца года

Решение по корректировке отраслевого соглашения в угольной промышленности, учитывая мнения профсоюзов и работодателей, будет найдено в декабре, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Я уверен, что мы найдем компромиссные, правильные решения, которые в течение декабря будем инициировать к внесению и принятию соответствующих решений», – цитирует РИА «Новости» Котякова.

В субботу у министра состоялась встреча с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком. Обсудили изменения, которые надо будет вносить в трудовое и административное законодательство относительно усиления ответственности и общественного контроля.

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По словам министра труда, есть необходимость корректировки соглашения и нормы Трудового кодекса, но специфика отрасли требует корректировки с точки зрения постоянной и переменной частей зарплаты. В понедельник предложения обсудят с представителями промышленности.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где при взрыве метана погибли 46 горняков и пять горноспасателей, заслушал доклад министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты шахтеров.

Глава страны высказал недовольство, потребовав дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30% дохода горняков зависит от переработок. Путин заявил, что ведомство не провело глубокий анализ ситуации.