В Вене тысячи человек вышли на митинг против обязательной вакцинации от COVID-19

Несколько тысяч человек вышли в субботу на мирные демонстрации в Вене против ограничительных мер и обязательной вакцинации от нового коронавируса. Безопасность обеспечивают около 1,2 тыс. полицейских. Всего в Вене заявлено почти 20 демонстраций.

Основной митинг собрался в центре города у площади Хельденплац. Протестующие парализовали движение всего транспорта и намерены до вечера пройти маршем по улице Рингштрассе. Демонстранты выступают за свободное решение граждан о вакцинации от коронавируса. Звучат лозунги за досрочные выборы в парламент на фоне громких правительственных перестановок за последние месяцы из-за смены руководства в правящей Австрийской народной партии. Протестующие также выступают против бургомистра Вены Михаэля Людвига, которого считают главным инициатором ограничительных мер, передают корреспонденты ТАСС.

Ранее сообщалось, что Австрия подготовила законопроект, согласно которому жители страны, отказавшиеся от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до 7,2 тыс. евро.

А будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил идею введения обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения.