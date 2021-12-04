Каникулы

Героиня публикации «Новой» Светлана Сказнева выбралась из ПНИ. Какой ценой?



Света в Пореченском хосписе. Фото: Юрий Козырев / «Новая»

А было так.

Я познакомилась со Светой Сказневой в ПНИ — психоневрологическом интернате. В этих учреждениях живут до самой своей смерти 177 тысяч россиян с психиатрическими и неврологическими диагнозами, от которых отказались близкие. Света была обрита почти наголо. Худое, избитое спастикой тело прикрывала футболка «65 лет Победы», когда-то, вероятно, белая. Судороги, судороги, мешающие говорить, закинувшие руки далеко за голову. Единственный зуб во рту. Все это меня не напугало — я уже жила в ПНИ несколько дней и знала, как здесь выглядят люди.

Что я не знала — что Света пишет стихи. Что медсестра, уже уволившаяся, записала за ней две тетради. Что Света, получив в подарок кнопочный красный телефон Alcatel, научилась набивать мизинцем левой руки свои тексты — не глядя, уткнувшись лицом в подушку, из единственного возможного для себя положения. Что ей, страдающей от бесконечных скручивающих судорог, не назначали никаких препаратов от них.

Я не знала, что Света считается невербальной — неговорящей. Что в ее карте записано: «ДЦП, органическое поражение головного мозга, глубокое слабоумие. Олигофрения в степени выраженной дебильности. Речь отсутствует. Общается с помощью мимики и жестов. Выполняет простые инструкции. Примитивна. Демонстрирует значительное снижение когнитивных функций. Образ жизни вегетативный».

Я много думала и думаю про то, почему она пишет стихи. Как можно писать, когда никто не готов даже говорить с тобой.

Это как собирать витраж в темной комнате — складывать на ощупь цветные стекла, которые никогда не увидят света.

Единственный человек, с которым говорила Света, — Юлия Жигульская, ее соседка и ближайшая подруга. Юля считалась неговорящей — тоже. Юля помогала Свете есть, подкладывала судно, переодевала. Света посвящала ей стихи. Они любили друг друга — как могут любить друг друга люди, «единственные друг у друга на Земле». Потому что так и было, за людей их больше никто не считал.



Юля и Света в ПНИ. Фото: Юрий Козырев / «Новая»

Вокруг длился ПНИ. Сложно объяснить, что такое интернат, тем, кто не был внутри. Запах пота, хлорки, еды, мочи. Нет ручек на окнах и дверях. Невозможно остаться одной.

Абсолютное бесправие: твой опекун — директор интерната, и он определяет буквально все (но его ты не увидишь никогда). Жизнь по графику, каждое нарушение графика карается. Женщины и мужчины разделены. Людей бреют налысо, одежда, мочалки, белье — общие. Прокладки выдаются под запись. Принудительные аборты и стерилизации, о которых не предупреждают женщин. За плохое поведение назначают уколы, если продолжаешь вести себя неправильно — переведут в строгое отделение в комнату под замок и лишат прогулок, следующий этап — психушка. Невозможность выйти.

Оказавшись здесь, ты ждешь смерти — и когда она приходит, тебя закапывают, неоплаканного.

Я рассказала про Свету и Юлю Нюте, главе проекта ОНФ «Регион заботы» и основательнице фонда «Вера». Нюта познакомилась с женщинами. Нюта предложила руководству интерната забрать обеих на каникулы, на три месяца — в дом милосердия в Поречье, хоспис, находящийся под опекой фонда. Все сложилось не сразу — в интернате объявили карантин. Потом мама Юли объявила, что ее дочь никуда не поедет. И даже организовала дежурство из родственников у кровати Юли. Многие из родственников видели Юлю впервые — а Юля впервые видела их.

Света сказала, что без Юли она не поедет. Свету уговаривали. И уговорили. И в конце лета «газель» со Светой поехала в Ярославскую область, в поселок Поречье-Рыбное. Света сидела на собственной инвалидной коляске — ее купили вы, наши читатели. Юля лежала лицом вниз на кровати и плакала. Света вжималась в коляску и старалась не смотреть в окно. Она покинула интернат впервые за 16 лет.

1

— Жопа Моховой. А защитный крем…

— Это не Моховой.

— Это Моховой, а защитный крем — это тоже для задницы, но это больше для Карташовой. На первый этаж.

— А гель защитный? Где он там, гель этот защитный?

— Активирующий гель. Большой тюбик. Он должен быть во всех палатах внутри.

Закончился тихий час, и Аня поет. Ра-ас-кудрявый, клен зеленый, лист резной. Лена идет за ней и смеется. Аня и Лена — санитарки Поречья, напарницы. Лена работает с 2007 года. Аня — санитарка всего пять месяцев.

У нее рыжеватые пушистые волосы и рысьи раскосые глаза. Широкий нос с веснушками, большие белые щеки. Улыбка под маской. Ей 24 года. Директор пореченского хосписа Алексей Васиков говорит: «Нам бы таких Ань еще три — и я бы совсем дышал спокойно».

— Мы пойдем мазать ноги! Потом пойдем мыть бабушку! Которую новенькую привезли.

Аня пританцовывает на ходу. До санитарки она работала уборщицей — но «умолила» разрешить ей переучиться. «Я всегда бастую, когда меня заставляют мыть полы. Я больше хотела проводить время с пациентами, чем с этими полами».



Фото: Юрий Козырев / «Новая»

Пореченский хоспис — это старый купеческий дом. Красный кирпич, деревянные лестницы, лепнина и фрески. С 1867-го здесь «всегда была больница». Пациентов сейчас 16. Двое умерли на прошлой неделе, Молева и Титова — «вместе поступили, вместе ушли, и тихо ушли». 14 женщин, двое мужчин.

Мужчин в хосписе всегда меньше — они реже доживают до старости, и родственники за ними ухаживают сами, до самого конца.

Обсуждают последние события. У Владимира Павловича утром было два приступа. Тонечка проснулась ночью, «неходячая наша», встала на ноги и разбудила Шуру. А Шурочка, нервничая, рвет наволочки в ветошь, и можно эту ветошь приспособить под хозяйственные нужды. «Только надо ей наволочек больше — и пусть упражняется».

— И-и-и! Посмотреть, у кого памперсы… А, мы можем Коленьку помазать! Коленьку помазать, намажем ему попу.

Аня заглядывает в комнату — высокие деревянные двери, потолок с лепниной, картина с обнаженной грудастой женщиной — наследство предыдущего жильца. Теперь это палата Николая. Николай хмурится, на Аню глядит грозно. Он не разговаривает.

Аня подходит к кровати сбоку, чтобы Николай хорошо ее видел, кладет руку на одеяло рядом с ним.

— Ноги будешь мазать? — Аня тихо смеется и находит рукой его руку. — Сейчас будем бра-а-аться, а он будет пина-а-аться. Да, птенчик? Сейчас будем дра-а-ться…

Николай открывает рот в возмущении.

— Нет, я тебе крем в рот не дам. Лен, а ты кормить сейчас будешь чем, оладушками?

— Сырниками.

— Просто я хотела Коле дать, чтобы он не дрался. Ой, он в штанах! В постели, в штанах! Николя? Мне надо, чтобы он не дрался!

— То есть я кормлю, а ты мажешь.

— Ты отвлекаешь… Давай, выпрямляй ножку, — просит Аня. — Ты же не будешь сильно драться? Видишь, у него эта нога, он не так ей владеет. А этой он владеет хорошо! Ой, как хорошо! Крем жирный, наносим мы немножко. Немножко наносишь, и щас начнется борьба за ногу, да, Коль? Он все не любит, никаких манипуляций с ним! Чтобы что-то делать, он это не любит! А-да-да, сейчас мы здоровую будем фигачить, драться за нее, да? Оп, все! Убрал! Уо-от! Да, Коль? Обязательно начинается… Вот, все-е-е! Угу, понимаешь? А ноги намазать нада! Коля? Все-о! А еще так можно в нос получить! А вроде дедушка. Опасный дедушка!

Аня, тараторя, смеясь и жалуясь, намазывает ногу. Николай откидывается на подушку. Он смотрит на Аню во все глаза и, кажется, с усилием сохраняет строгое выражение лица.

— Все, кормите его, — командует Аня. — Я намазала. Мы вытерпели эту боль! Этот бой был…

Николай закатывает глаза к потолку и тихо фыркает. Пытается что-то сказать.

— Коля уж рот раскрывает.

— Ну, как этот соловей! Ом-ням-ням! — дразнится Аня и дотрагивается до его руки. — Приятного аппетита, Николай Иванович. Спасибо, что не побили меня. Я к вам еще зайду?

Аня. Фото: Юрий Козырев / «Новая»

2

Аня никогда не видела своего отца и почти не помнит матери. Она оказалась в доме малютки, потом — в детском доме для детей с отставанием в развитии. Вместе с ней в системе жил ее брат Дима. Диме повезло меньше: у него были проблемы с кишечником, и персонал, устающий стирать одежду, отправлял пацаненка в психушки. Кишечник никак не проходил, Дима какался, его дразнили, он дрался — и снова оказывался в психушках. В больницах назначали психотропные, и чем дольше он их пил, тем менее нормальным он становился. В 18 лет ему поставили диагноз «шизофрения» и перевели в ПНИ.

Аня к тому моменту уже вышла из детского дома (ее диагноз звучал как «тяжелая умственная отсталость») и жила приживалкой у такой же детдомовки, нянчась с ее дочерью. Для заботы о ребенке (кроватка, вещи, питание) она передала хозяйке квартиры свою сберкнижку с пособием — за время жизни в детдоме там накопилось 1,5 миллиона. Деньги были потрачены за два месяца.

Профессии у нее не было. Читать и писать ее не научили. Она знала, что у нее есть родной человек — брат, и собиралась вытащить его из системы любой ценой.

И с ней познакомилась женщина. Узнав, что Ане и Диме по наследству досталась квартира, она предложила в обмен на квартиру перевезти их в сказочный Татарстан. Пока готовились к Татарстану, на Аню оформили кредит в Сбербанке и сделали учредительницей какой-то фирмы.

А дальше начались чудеса.

Диму увидела Нюта Федермессер — во время своей поездки по интернатам. Дима рассказал ей про сестру. Нюта позвонила Ане — и Аня послала ее матом, испугавшись за брата. «Я тогда не понимала, кто нас хочет надурить, а кто хочет помочь». Доверие Ани пришлось завоевывать. Но уже через полгода Аня и Дима уехали не в Татарстан — а в Москву. Жили в хосписе, ходили в вечернюю школу, учились пользоваться вилками и закрывать за собой дверь в туалет.

Сейчас Дима живет в Порхове, в организации «Росток» — работает в столярных мастерских. Его диагноз оказался неверным. У него нет шизофрении — только последствия от многолетнего употребления аминазина и галоперидола в чудовищных дозах.

Аня живет в Поречье. Ее диагноз оказался неверным. Зато выяснилось, что у нее был туберкулез: в детстве ей отсекли половину легкого, но не объяснили зачем. Шрам болит перед дождем. У нее своя квартира — съемная — и кот. «Собак заводят, чтоб они любили, а кота — чтобы самой любить».

— Тебе важно любить?

— Очень.

Аня стесняется, но смотрит прямо.

— Любовь и забота. Я им даю. И они мне дают. Поняла?

— Нет.

— Состояние такое: хочется о ком-то заботиться. В детстве никто не заботился. А мне хочется такой заботы. За кем-то приглядывать. Ты подходишь к человеку — это сразу видишь, это сразу читается. Это как бы больно по сердцу. Люди есть то же самое, что и ты — кому почаще, кому пореже, а всем нужна любовь.

Анин талант объясняется просто: за годы жизни в системе она научилась выживать, считывая людей, подстраиваясь под них. То, что было ее отличием, деформацией, стало ее профессией.

— Чему-то учишься от девчонок. Я во все глаза, все интересно. Пока интересно, есть искра, надо действовать, надо держать. Мне девочки говорят — иди учись на медсестру, у тебя получится. Но мне пока хорошо так.

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3

Это комната на троих. Света лежит на кровати. У нее отросли волосы. На ней футболка Pretty Kitty и модные брючки. Рядом в судочке из-под майонеза лежит Ягодка — розовая плюшевая мишка. Ягодка накрыта салфеточкой. Ягодка спит.

Света улыбается и пододвигается: присядь.

Мы говорим о мелочах и заново привыкаем друг к другу.

Света коротко перечисляет: дорогу перенесла хорошо, кормят лучше, разговаривают и ждут, когда ответишь (отвечать получается не сразу — судороги).

Здесь она не пишет стихов. «Я отдыхаю — здесь».

Оля, соседка, подкатывается поближе — у нее электронная коляска, управляется джойстиком. Диагноз Оли такой же — ДЦП. Судьба Оли очень отличается от Светиной. Она росла с родителями. Она училась в обычной школе. Она поступила в университет на юридический, но когда пришла на зачисление, ее не приняли: «Как вы такая работать-то будете?» Окончила курсы переводчиков с немецкого — и зарабатывала переводами. И сейчас на ее столе шумит компьютер — Оля занимается раскруткой групп во ВКонтакте. Дважды была замужем — «и ничего хорошего там нет». Потом у Оли умерла мама — и ее пожилой папа испугался, что однажды умрет и он и Оля останется одна.

ДЦП — это непрофильный диагноз для хосписа. Но хоспис принимает людей, за которыми не могут ухаживать близкие, временно, на передержку — а потом распределяет в другие социальные учреждения. В нашей стране люди с ДЦП, которые не могут ухаживать за собой, должны жить в ПНИ.

— Меня уже хотели отсюда выписывать. Сказали: а тебя мы в Рыбинский ПНИ… И я говорю — нет. Я не поеду в ПНИ. Я лучше буду умирать дома, чем в этом ПНИ. Я знаю, что такое ПНИ. Аня рассказала про меня Нюте. Это Нюта оставила меня здесь.

Я знаю, что руководство хосписа предложило остаться и Свете — навсегда. Знаю, что Света отказалась. Потому что ее Юля проживает в аду.

Фото: Юрий Козырев / «Новая»

Заходит Аня. Следом повар заносит вкусненькое.

— Куда ребенка брошу любимого? — кричит Аня от двери. — Ребенок! Я иду к тебе.

Оля подкатывается на середину комнаты и придирчиво заглядывает в тарелку.

— Ты готова кушать?

— Ага. Давай варенье!

— Опять варенье?

— Ага.

— Светочка, тоже варенье?

— Да! — кричит Света с кровати.

— А будете какое? Малина, малина-смородина или земляника?

— Земнику, — говорит Света.

Варенье берется из холодильника желаний. Такой холодильник есть в каждой комнате, и он — для вкусненького. Вкусненькое — варенье, паштеты, вино, колбаса, икра — покупают сотрудники хосписа по просьбе постояльцев. Я разглядываю открытую бутылочку холодного красного и вспоминаю, что в ПНИ за глоток алкоголя полагается госпитализация в психиатрическую больницу.

— Скажи — я сладкое люблю! Да, Светлан? Ну такое вот оно холодное, говорю сразу. Я вам наложила, как вы любите. Все выполню!

Аня кормит Олю с ложки, Оля задумчиво жует.

— Это моя любимая палата! — говорит Аня, прицеливаясь. — Сюда бегу с удовольствием! Первая у меня появилась Оля.

— Да, — говорит Оля с набитым ртом.

— Нюта меня на каникулы в Москву забирала. И там я познакомилась с двумя мальчиками. У них тоже был ДЦП. И я научилась у них, как разговаривать, как понимать. И вот приехала Ольга, и мне с ней было очень легко: разговаривать с ней, понимать ее, работать с ней. И Оля меня начала обучать всему: все, что она обычно дома делает. И мы сдружились. А в выходные, когда были теплые деньки, мы выходили с Ольгой гулять по Поречью. Она штурмовала мой дом, штурмовала моего кота. Потом у нас с ней был мини-тип-пикник: за столом на улице мы с ней ели пиццу. Ходили на крестины. Мы видели дочку директора Васикова. В «Пятерочку» с ней ходим, покупаем все. Все на нас, конечно, смотрят так… Типа, вы че тут ходите? Но я заметила, что в Поречье есть люди с ограниченными возможностями…

— Мы все время вместе, — говорит Оля.

— Ты все сожрала! Так, а вы чай будете? У тебя еще компот твой. Твой обеденный компот!

— Кофий.

— Нет, кофе ты уже похлюпала. Кофеманы! Вот, мне с ней легче справиться, чем с другими. — Аня подходит к Свете и присаживается рядом. — Ты куда отвернулась? Ползи сюда! Давай! Я тя покормлю! Сейчас впеленуем тебя в полотенце. Вот, ни фига себе пасть, только пирожки класть, мать.

Света смеется.

— Ох, мне понравилось мыть Свету! Я прям скайфовала. Я так никогда не кайфовала. Так, мадам, ешьте спокойно! Ну не смейтесь, пожалуйста!

Девчонки смеются хором.

— Я в отпуск уходила, я с братом уезжала. А Оля мне и говорит: «Пока тебя не будет, ты будешь в отпуске, и я буду в отпуске». И она уехала домой. И до тех пор, пока меня не было, она сюда не приезжала.

— Я без нее вообще не могу! — говорит Оля.

— Вот у нас в той палате три девочки лежат, буль-буль-бабули, — продолжает Аня. — Они как бы лежат — и все. Им как бы ничего не надо. «Мне на все наплевать». «Не хотим, отстаньте от нас. Нам бы вот лежать тихонько и лежать». Это очень обидно — ты их не заставляешь, но все равно. С Ольгой очень интересно. Она и в компьютере лазает, и с коляской ей поможешь, и как-то движешься, а не стоишь на месте. Со Светиком классно, с Олей классно… А наверху Нина Николаевна Рябинина. Она тоже, с ней придешь-поговоришь. Она тебя отчитает, поругает, совет скажет. Вот Светику мазать руки-ноги. Она отказывается почему-то мазаться!

— Ай, — говорит Света. — Не люблю.

— Ты не любишь мази?

— Не люблю.

— Вот и я тоже мази не люблю. Ну, давай хотя бы ноги помажем, чтоб мягкие были? Парить ты их не паришь, мы тебе их только детским кремом намажем.

— Давай! — выдыхает Света. — Уго-во-ри!

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Юля и Света в ПНИ. Фото: Юрий Козырев / «Новая»

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