Это был верх? – Личное мнение

Ида Галич, неизвестно откуда появившаяся в публичном пространстве, рассказала как и когда достигла пика своего профессионализма.



Фото: Соцсети

«Я этот день никогда не забуду. Тогда мы так сильно разругались, что нас аж трясло.

Злая шутка судьбы: вечером того же дня мы вместе должны были вести прямой эфир, посвященный презентации сериала «Идеальная семья». Нас позвали, потому что мы были идеальной семьей.

И вот это, наверное, был верх моего профессионализма. Я была заплаканная и отекшая, но никто не понял, что мы не идеальная семья».

Речь, если что, о бывшем муже, с которым Ида изображала идеальную во всех отношениях пару.

Эвона, как — вот, что такое профессионализм! Как же задолбали меня эти инстаграмные идеальные семейки и чудо-матери со всё понимающими отцами!

Мне кажется, что сама Ида вообще не понимает, что сморозила. Верхом своего профессионализма она называет натуральный обман.



Фото: Соцсети

Ругается с мужем так, что её трясёт, а вечером идёт и изображает образцово-показательную семейку.

Иными словами, внаглую обманывает простеньких дамочек, мечтающих об идеальной семейке из рекламы йогрутов.

Но дело этим не ограничивается. Нужно ведь понимать, что представляют из себя люди, которым интересна Ида и ей подобные.

Это — наивные и хорошие люди. Покажи им репку, но назови её ананасом, они и поверят. Обманывать таких людей — это не верх профессионализма, а самое настоящее дно.

Ну, вон — сегодня утром такие же дамочки пытались мне доказать, что Аветесян — фитоняшка.

Простенькие видят идеальные сетевые семейки и пытаются подражать.

Муж, почему ты лежишь в трусах на диване? Вставай, идём развиваться — устроим барбекю, вызовем клоунов, будем расти и стремиться, чтобы тоже быть идеальной семьёй!

Муж посмотрит на такую наивную жёнушку, оценит её бессмысленный и незамутнённый критическим мышлением взгляд, да и уйдёт к нормальной бабе.

Не захотел стать идеальной семьёй, гад такой. А вот у Иды — семья идеальная.

Во всяком случае, идеально изображала её до развода. Нужно срочно ей запустить какой-нибудь марафон.

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