Волгоградского депутата предложили лишить мандата за проваленный тест по истории ВОВ

Депутат Волгоградской областной думы Алексей Ребриков оказался в центре скандала – 29-летний слуга народа принял участие во всероссийском тесте по истории ВОВ, однако не смог набрать даже проходные 2 балла (из 30 возможных). Такая неграмотность возмутила коллег депутата, которые предложили лишить его мандата.

«Депутат – это не просто красивая и, чего греха таить, удобная во многих смыслах должность. Это прежде всего патриотизм, как минимум – знание истории народа, которому ты служишь. Страны, которой ты служишь, точнее говоря», – озвучил общее негодование народный избранник Самвел Аветисян.

Парламентарий пытался объяснить, что поднятые в тесте вопросы в школе он не изучал в силу тяжелой ситуации в 1990-е, но готов сделать все, чтобы подобное со сферой образования не повторилось вновь. Но его перебил представитель партии пенсионеров – он заявил, что родился в том же году, что и Ребриков, но сдал тест на “отлично”.

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