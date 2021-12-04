 

Новый электрокар от Audi готовится к выходу на рынок

04.12.2021, 15:04, Разное
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Audi Q6 E-Tron замечен во время прохождения испытаний в Швеции. Новый внедорожник появится на конвейерах в 2022 году.
Audi упорно трудится над разработкой и усовершенствованием нового внедорожника Q6 E-Tron . Шпионы заметили замаскированный автомобиль на испытаниях в Швеции, где изучают работу электрокара в условиях морозов.

Volkswagen Group вместе с Porsche разработали платформу PPE, и Audi Q6 E-Tron будет одним из первых моделей компании, основанных на этой системе. По предварительным данным, электрокар сможет поддерживать зарядку мощностью 350 кВт, у авто будет пневматическая подвеска, возможность рулевого управления задними колесами и управления крутящим моментом. Q6 E-Tron получит много компонентов от будущего Porsche Macan.

Впрочем, новая платформа внедорожника не повлияет на его внешний вид, электрокар будет похож на все модели E-Tron. Габариты внедорожника схожи с Q5, но с упаковкой от PPE внутри машина будет приближена к Q7. Еще достоверно не известны все характеристики нового электрокара. Эксперты ожидают, что Audi Q6 E-Tron будет представлен в одно- и двухмоторных версиях, а мгновенный крутящий момент в RS будет 830 Нм с 600 лошадиными силами. Производство Q6 E-Tron запустят в Ингольштаде, и первые авто возможно сойдут с конвейеров уже во второй половине 2022 года, в США их ожидают в 2023.

Источник: www.32cars.ru



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