 

Штамм коронавируса “Омикрон” грозит восстановлению мировой экономики – МВФ

04.12.2021, 15:02, Новости дня
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В своем последнем отчете МВФ прогнозировал рост мировой экономики на уровне 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но в США и других крупных экономиках произошел резкий пересмотр прогноза в сторону понижения, так как распространение варианта “Дельта” “вызывало определенные трения”.

Георгиева отметила, что восстановление хоть и продолжается, но несколько теряет динамику.

Штамм “Омикрон”, по ее совам, “может поколебать нашу уверенность, и мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального экономического роста”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

По последним данным, штамм “Омикрон” обнаружен в 38 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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