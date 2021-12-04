 

75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин

04.12.2021, 15:02, Новости дня
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“Часть выставки из музея в Хагене”, – подписал он публикацию, которую за один час посмотрело больше 45 тыс. человек.

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Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

На выставке Сталлоне представил около 50 работ, написанных им в разные годы, среди которых несколько автопортретов. Экспозицию актер приурочил к юбилею – в 2021 году ему исполнилось 75 лет.

Контекст:

Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Он снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее известные из них – “Рэмбо”, “Неудержимые”, “План побега”. Актер трижды номинировался на престижную американскую кинопремию “Оскар” за главную роль в серии фильмов “Рокки” о боксере Рокки Бальбоа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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