Украинская подруга Саакашвили опровергла сообщения об улучшении здоровья экс-президента Грузии

У Михаила Саакашвили есть проблемы со слухом, зрением, также у политика низкий гемоглобин и высыпания на нервной почве, сообщила депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Елизавета Ясько.

«Я не понимаю, почему говорят, что состояние его здоровья улучшается. Я, конечно, вижу прогресс: у него есть силы выступать в суде. Но те симптомы, которые я сегодня увидела, я журналистам об этом сказала, – у него очень сильно упал гемоглобин, есть проблемы и с высыпаниями, которые носят неврологический характер, со зрением, со слухом даже. Это очень опасные симптомы, которые говорят о том, что продолжает он сильно нуждаться в очень сильной реабилитации, которая длится неделями», – сообщила Ясько в Facebook.

Также она призвала выдать политика Украине, «если грузинам он не нужен».

Ранее Грузия отказалась от консультаций о переводе Саакашвили в другую страну. Глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе заявила, что Саакашвили получает всю необходимую медицинскую помощь на родине.

В понедельник Саакашвили привезли из Горийского военного госпиталя, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки, в Тбилисский городской суд. Это первое появление политика на публике после задержания. Напомним, переведенный из тюремной больницы в военный госпиталь Гори экс-президент Грузии прекратил голодовку и начал принимать пищу.