 

В Британии назвали схожую с «дельтой» черту штамма «омикрон»

04.12.2021, 14:48, Новости дня
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Из 22 выявленных в Британии случаев заражения омикрон-штаммом 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19, при этом много случаев заражения штаммом «дельта» выявляли среди полностью привившихся, сообщают СМИ.

Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на брифинг Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), что еще два пациента успели получить первую дозу вакцины примерно за четыре недели до того, как у них диагностировали заражение новым штаммом, передает «Ридус».

Шестеро инфицированных не прививались, а данные по другим двум случаям отсутствуют.

Отмечается, что большинство случаев заражения «дельтой» также пришлось на полностью привившихся.

В стране обе дозы вакцины получили больше 80% населения старше 12 лет.

Между тем UKHSA уже присвоило омикрон-штамму наивысший уровень опасности – «красный». Такое решение основано на предположении, что благодаря большому числу мутаций данный вариант коронавируса сможет преодолевать как защиту вакцин, так и естественный иммунитет, а также трудно поддаваться лечению.

Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии выдвинула предположение, что «омикрон» может легче передаваться по воздуху, чем другие штаммы.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в ВОЗ предсказали рост зараженных коронавирусом в Европе за счет штамма «омикрон». Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря обеспечить разработку плана действий по борьбе с новым штаммом коронавируса.



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