 

Суд арестовал водителя за стрельбу в центре Москвы

04.12.2021, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Таганский суд Москвы арестовал Дмитрия Махалова, задержанного за стрельбу в центре столицы во время дорожного конфликта, информирует пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Махалова меру пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, совершенное с применением оружия. В результате конфликта есть пострадавший.

Ранее сообщалось, что задержанному в пятницу за стрельбу во время дорожного конфликта в центре Москвы предъявили обвинение. Решался вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина 3 декабря в ходе дорожного конфликта выстрелили, по предварительным данным, из травматического оружия в своего оппонента. Стрелявшего задержали на месте, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / На выплаты по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей

26.01 / Эксперт: «Голос» предпринял попытки провокаций на выборах в Коломне

10.05 / Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из минометов 120-го калибра – штаб ООС

01.08 / В Берлине на митинге против ограничений по коронавирусу задержали семерых активистов

05.04 / Жена Джеджулы прокомментировала его отказ от секса

11.10 / Семья фермеров держала под Харьковом в рабстве девять человек – прокуратура

07.03 / В Австрии частично приостановили вакцинацию AstraZeneca после смерти женщины

10.05 / Прорывы ледниковых озер могут привести к наводнениям

17.09 / Темп выдачи российских паспортов на Донбассе замедлился – Данилов

28.05 / Infiniti представит кроссовер QX60 нового поколения 23 июня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика