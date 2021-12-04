Суд арестовал водителя за стрельбу в центре Москвы

Таганский суд Москвы арестовал Дмитрия Махалова, задержанного за стрельбу в центре столицы во время дорожного конфликта, информирует пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Махалова меру пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство, совершенное с применением оружия. В результате конфликта есть пострадавший.

Ранее сообщалось, что задержанному в пятницу за стрельбу во время дорожного конфликта в центре Москвы предъявили обвинение. Решался вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина 3 декабря в ходе дорожного конфликта выстрелили, по предварительным данным, из травматического оружия в своего оппонента. Стрелявшего задержали на месте, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.