 

Джордж Клуни отказался от гонорара в $35 млн за один день работы

04.12.2021, 14:18, Новости дня
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“Мне предложили $35 млн за один день работы в рекламе авиакомпании, но я поговорил об этом с супругой Амаль, и мы решили, что это того не стоит. Это касалось страны, которая, хотя и является союзником, но временами вызывает сомнения, и поэтому я подумал: “Ну, если это отнимет у меня хотя бы минуту сна, то это того не стоит”, – рассказал 60-летний актер.

Контекст:

Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне (штат Кентукки, США). Актер известен по фильмам “Выше неба”, “Солярис”, “Дети шпионов”, “11 друзей Оушена”, “Гравитация”.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции. Для каждого из них этот брак стал первым. После свадьбы жена Клуни взяла его фамилию. Летом 2017 года у пары родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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