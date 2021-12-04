 

Датчане намерены вложить миллиарды долларов в производство водорода на Курилах

04.12.2021, 14:04, Новости дня
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Компания Copenhagen Offshore Partners проявляет интерес к проекту по реализации на Шумшу производства водорода с помощью энергии ветра, сообщила пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова.

«Но ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта», – цитирует ее РБК.

Литвинова добавила, что стороны сейчас находятся в стадии переговоров по водородному проекту. «Чтобы перейти к каким-то конкретным действиям, необходимо пройти целый ряд процедур о возможностях использования земельного участка, получить данные по ветровым характеристикам, наличию необходимого объема воды», – сказала она.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко говорил о том, что компания хочет производить на острове 120 тыс. тонн водорода с помощью энергии ветра и планирует вложить в развитие проекта от 2-2,5 млрд долларов. Продавать водород планируется в Японию.

Губернатор подчеркивал, что Северные Курильские острова являются исконно российскими, поэтому нет необходимости выстраивать долгосрочные торговые отношения в сфере производства водорода и водородной энергетики.

По словам Лимаренко, компания просит власти российского региона предоставить ей землю под свои цели. Пока нет точных договоренностей, просьба еще не означает, что проект обязательно будет реализован, отметил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Сахалинской области поручил расширить возможности авиаперелетов для сахалинцев. 



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