 

Медведев вручил партбилеты «Единой России» руководству ДНР и ЛНР

04.12.2021, 14:04, Новости дня
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Председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев вручил партбилеты руководству ДНР и ЛНР, депутатам Госдумы и главам регионов.

Пресс-служба ЕР сообщила, что Медведев «вручил партбилеты «Единой России» главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы», передает РИА «Новости».

Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба.

Также членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кроме того, членами «Единой России» стали депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин, и также исполняющий обязанности председателя Координационного совета МГЕР Антон Демидов.

Напомним, в субботу в Москве проходит заключительный этап съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда изберут председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением на съезде. Он подчеркнул, что «в центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни».



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