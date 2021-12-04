Китай признают главной угрозой для США больше половины американцев

Свежие исследования общественного мнения показывают, что КНР считают основной угрозой для Соединённых Штатов 52 процента американских граждан, передаёт Fox News. Между тем, как подчеркнула, комментируя эту новость, экс-советник Дональда Трампа Кейти Макфарланд, в отличие от американского народа власти страны, по всей видимости, пока исходящую от Поднебесной угрозу так и не осознали.

И снова здравствуйте! Китайскую угрозу признаёт всё больше американцев: как показал свежий опрос Beacon Research, более половины граждан страны считают угрозой номер один для США Китай — мы об этом говорим уже несколько лет. Кроме того, 37 процентов респондентов заявили, что Соединённые Штаты должны сосредоточить своё военное присутствие в Восточной Азии.

К нашему большому удовольствию, с нами в эфире сегодня утром — Кейти Макфарланд. Кейти, когда вы были при Трампе в правительстве, вы очень часто говорили о Китае и исходящей от него угрозе и тщательно изучали этот вопрос. Вы рассмотрели целую серию обвинительных заключений в отношении лиц, которые похищали интеллектуальную собственность и отправляли секретные данные Коммунистической партии Китая. Расскажите нам об этом.

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, бывший помощник советника по вопросам нацбезопасности в администрации Дональда Трампа: Китай планирует заместить США и занять доминирующее положение — то есть стать не просто одной из двух сверждержав, а единственной сверхдержавой в мире, заняв место США и в экономическом, и в технологическом, и в военном, и в дипломатическом, и в политическом плане, во всех областях, причём добиться этого он собирается в течение ближайшего десятилетия.



Поэтому дело не только в том, что китайцы похищают американскую интеллектуальную собственность, дело в том, в каких сферах они это делают. Они стремятся вперёд в технологиях будущего — они понимают, что страна, которая будет контролировать технологии будущего, что компании, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, роботов, биоинженерных технологий, все они будут и впредь в лидерах и в плане экономики, и в плане мощи. Так вот, Китай всё это хочет забрать себе, и именно этим он и занимается.



А беспокоит меня то, что, хотя американский народ и понимает, что главной угрозой для нас является Китай, я не уверена, что это понимают в нашем Белом доме. Ведь хотя там и делают правильные заявления, реальных мер по противодействию Китаю на этих платформах — технологической, военной и так далее — принимается очень мало. К примеру, нам бы увеличивать оборонные расходы, а Белый дом их сокращает.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2021 года.