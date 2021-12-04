 

Китай признают главной угрозой для США больше половины американцев

04.12.2021, 13:38, Новости дня
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Свежие исследования общественного мнения показывают, что КНР считают основной угрозой для Соединённых Штатов 52 процента американских граждан, передаёт Fox News. Между тем, как подчеркнула, комментируя эту новость, экс-советник Дональда Трампа Кейти Макфарланд, в отличие от американского народа власти страны, по всей видимости, пока исходящую от Поднебесной угрозу так и не осознали.

И снова здравствуйте! Китайскую угрозу признаёт всё больше американцев: как показал свежий опрос Beacon Research, более половины граждан страны считают угрозой номер один для США Китай — мы об этом говорим уже несколько лет. Кроме того, 37 процентов респондентов заявили, что Соединённые Штаты должны сосредоточить своё военное присутствие в Восточной Азии.  

К нашему большому удовольствию, с нами в эфире сегодня утром — Кейти Макфарланд. Кейти, когда вы были при Трампе в правительстве, вы очень часто говорили о Китае и исходящей от него угрозе и тщательно изучали этот вопрос. Вы рассмотрели целую серию обвинительных заключений в отношении лиц, которые похищали интеллектуальную собственность и отправляли секретные данные Коммунистической партии Китая. Расскажите нам об этом. 

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, бывший помощник советника по вопросам нацбезопасности в администрации Дональда Трампа: Китай планирует заместить США и занять доминирующее положение — то есть стать не просто одной из двух сверждержав, а единственной сверхдержавой в мире, заняв место США и в экономическом, и в технологическом, и в военном, и в дипломатическом, и в политическом плане, во всех областях, причём добиться этого он собирается в течение ближайшего десятилетия.  

Поэтому дело не только в том, что китайцы похищают американскую интеллектуальную собственность, дело в том, в каких сферах они это делают. Они стремятся вперёд в технологиях будущего — они понимают, что страна, которая будет контролировать технологии будущего, что компании, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, роботов, биоинженерных технологий, все они будут и впредь в лидерах и в плане экономики, и в плане мощи. Так вот, Китай всё это хочет забрать себе, и именно этим он и занимается.  

А беспокоит меня то, что, хотя американский народ и понимает, что главной угрозой для нас является Китай, я не уверена, что это понимают в нашем Белом доме. Ведь хотя там и делают правильные заявления, реальных мер по противодействию Китаю на этих платформах — технологической, военной и так далее — принимается очень мало. К примеру, нам бы увеличивать оборонные расходы, а Белый дом их сокращает. 

Дата выхода в эфир 01 декабря 2021 года.



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