Бывший разведчик Червинский о провале спецоперации по вагнеровцам: Я на 99% уверен, что это было предательство

“Я как ответственный за операцию, за все ее детали, на 99% уверен, что это было предательство. Кто-то позвонил туда. Не могли их задержать белорусы и пойти на открытый конфликт с россиянами. Поэтому кто-то белорусам дал дезинформацию, чтобы они их задержали и отдали, вероятно, тому, кто это сообщил. Я так могу подумать”, – сказал Червинский.

По его словам, тогдашний глава ГУР Василий Бурба пытался выяснить, кто является предателем и начал проверку в том числе внутри управления, но найти “крота” не удалось, так как сначала самого Бурбу, а в течение ближайших дней и Червинского с его коллегой Юрием Семенюком уволили, а материалы спецоперации фальсифицировали.

“Мы начали формировать перечень людей, которых нужно проверить. И Бурба сказал, что предоставит еще перечень других, кто из Офиса президента был допущен к этой информации. Чтобы мы могли запланировать проверки относительно возможного источника утечки информации… Мы не дождались этого списка, потому что Бурба был уволен”, – добавил Червинский.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Разведчик также предположил, что президент Владимир Зеленский. мог рассказать находящемуся при власти в Беларуси Александру Лукашенко о вагнеровцах в Минске.

“Каким-то образом Лукашенко была передана информация. Он сам это подтвердил, что получил информацию, что на территории Минска находятся террористы, которые планируют совершить революцию в Беларуси во время его выборов… Если Зеленский говорит, что не хотел проведения этой операции и считал ее авантюрой, может быть, это он позвонил?” – предположил Червинский.

Он также согласился с высказанной ведущим Савиком Шустером версией, что Зеленский мог предупредить об операции президента Турции Реджепа Эрдогана.

“Мы были на тот момент офицерами разведками, офицерами военной службы. Мы выполняем все указания. Если президент, главнокомандующий, он владеет информацией, которую он обсуждает с Эрдоганом – он мог принять решение и предупредить его. Мы не будем противоречить этому и не будем говорить, что это не нужно, это его знания, мы не знаем его уровень отношений с Эрдоганом, поэтому он мог это сделать”, – добавил Червинский.

Червинский работал в департаменте контрразведки СБУ, где руководил спецоперацией по задержанию фигуранта дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777, бывшего начальника “бригады противовоздушной обороны ДНР” Владимира Цемаха. В 2019 году он перешел на службу в Главное управление разведки Министерства обороны Украины, где в том числе занимался спецоперацией по задержанию боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В 2021 году Червинского и других причастных к этой спецоперации разведчиков уволили из ГУР.

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

Контекст:

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

“Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции”, – сказал Зеленский.

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