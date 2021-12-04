 

Медведев объявил об открытии пленарного заседания съезда ЕР

04.12.2021, 13:33, Новости дня
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев объявил об открытии пленарного заседания третьего этапа съезда партии в субботу, на нем присутствуют 589 делегатов – больше половины от общего числа.

«По данным регистрации из 756 делегатов 20-го съезда партии присутствуют 589 делегатов – что составляет более половины делегатов от общего числа. Таким образом кворум имеется, и я предлагаю начать работу пленарного заседания съезда нашей партии», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, сегодня в Москве пройдет заключительный этап съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда изберут председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением на съезде партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что «в центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни».



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