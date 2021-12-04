Политика: Зачем РФ Болсонару

По личному приглашению президента Владимира Путина в Москву прилетит его бразильский коллега Жаир Болсонару – один из наиболее скандальных лидеров современности. Его задачей на посту президента Бразилии стало уничтожение совместных с Россией проектов – и Болсонару вполне успешно с этой задачей справлялся. Что изменилось теперь?

В первый день зимы президент Владимир Путин на торжественной церемонии принимал верительные грамоты у иностранных послов, прибывших в Россию за последние семь месяцев. И, обращаясь к посланнику Бразилии, пригласил президента этой страны Жаира Болсонару посетить Москву с официальным визитом в начале следующего года. Менее двух суток спустя Болсонару принял приглашение как «радость и большую честь».

Примечательно в этой ситуации то, что в церемонии приняли участие послы 20 разных государств от Нигерии до Испании, включая союзников и приоритетных экономических партнеров РФ. Но персонального публичного приглашения удостоился только Болсонару – человек, которого нельзя (да и не хочется) называть ни другом, ни партнером, ни союзником. И то, и другое, и третье про него могут сказать в США, но не в России. Почему ж тогда именно на Болсонару вдруг сошелся клином белый свет?

Объяснений может быть множество – от «к слову пришлось» до какой-либо геополитической комбинации президента России, о которой мы не можем знать по определению. Но у происходящего есть и видимое объяснение, опирающееся на общую логику политического процесса.

Путин и Болсонару уже встречались, причем в Бразилии – на саммите БРИКС. Этот клуб, куда, помимо РФ и Бразилии, входят Китай, Индия и ЮАР, является одним из приоритетных направлений российской внешней политики как противовес западному миру в области экономико-политической кооперации.

Коалиционную мощь БРИКС принято объяснять так. У РФ крупнейший в мире запас природных ресурсов, у Китая наиболее масштабные производственные возможности, Индия выпускает недорогих и востребованных специалистов (медицина, IT, инженерия), Бразилия – аграрная сверхдержава, а ЮАР – самая развитая страна Черной Африки, имеющая в этом перспективном регионе определяющее влияние.

Совокупно это чуть больше 40% человечества и чуть меньше 20% от мирового ВВП.

С учетом блокового мышления стран Запада, направленного против РФ и Китая, объяснять приоритетность БРИКС для Москвы излишне.

Однако развитие этого формата с некоторых пор застопорилось, и нельзя даже четко сказать, чьей вины в этом больше – коронавируса или Болсонару. В 2021-м году традиционный саммит вообще не проводили, в 2020-м он прошел в усеченном онлайн-режиме, но стагнация стала заметна еще в 2019-м, когда президентом Бразилии стал Болсонару, а сама Бразилия на год переняла на себя функции председателя БРИКС. Вот так вот неудачно всё совпало.

Нынешний хозяин Дворца Рассвета, как в Бразилии именуют президентскую резиденцию, человек, мягко говоря, специфический. Он сделал трамвайное хамство своим политическим стилем и, как следствие, частью большой политики. Но для нас важнее то, что Болсонару, пришедший к власти после многолетнего правления социалистов, во всем ориентировался на США. Собственно, экс-президента Дональда Трампа он так и называл – ориентиром и учителем.

С Трампом они были – два сапога пара, причем ненавидел их один и тот же тип американцев – левые, либералы, меньшинства, ковид-алармисты. Но дело сейчас не в этом, а в том, что Болсонару явно устраивала подчиненность бразильской внешней политики Вашингтону, он видел себя и Трампа одной командой. Капитан Врунгель и старший помощник Лом бороздят просторы мирового океана.

Для РФ и Китая, с которыми Бразилия при социалистах активно наращивала сотрудничество, это не сулило ничего хорошего. Как бы подчеркивая это, сын президента и, по совместительству, депутат бразильского парламента Эдуарду Болсонару написал законопроект в прибалтийско-украинском стиле, предложив приравнять серп и молот к свастике.

Санкций против нас его отец вводить все-таки не стал, памятуя, как выглядят российские «контрсанкции», и что его страна активно поставляет сельхозпродукцию в РФ. Но многие совместные проекты были поставлены им на паузу – под предлогом коронавируса или под любыми другими предлогами.

БРИКС в этом смысле подвергался двойному удару – потому что в него входят и Россия, и Китай. Большинство специалистов по региону уверены, что председательствующий Болсонару стал профанировать свое председательство по просьбе из Вашингтона.

Но потом случилось так, что Трамп проиграл выборы, а демократическая администрация Джо Байдена, конечно, рада, что президент Бразилии равняется на Вашингтон, однако сам Болсонару для нее персонаж токсичный – как расист, сексист, гомофоб и так далее.

При этом внешняя политика США после «пересменки» в Белом доме по ряду направлений стагнирует, по бразильскому – в том числе. Байдену, судя по всему, не хватает на всё здоровья, но ключевые решения в области иностранных дел он хочет принимать сам как профильный специалист. Так Бразилия вновь оказалась на периферии американского внимания, а Болсонару понял, что особых благодетельств ему теперь от Вашингтона ждать не следует.

В новых обстоятельствах он стал более сговорчив и внимателен к другим центрам силы, включая Россию. А президент России, в свою очередь, убедился, что Болсонару, несмотря на все свои установки и дурной характер, вполне договороспособен. Бразильцы дважды отказывали вакцине «Спутник V» в регистрации, но после телефонного разговора Путина и Болсонару в апреле этого года внезапно передумали.

Из этого не следует, что нынешняя неприкаянность Болсонару – идеологического чужака как для властей США, так и для большинства правительств Латинской Америки – превратит его в нашего союзника. Скорее всего, он вообще не сможет избраться на второй срок и проиграет назначенные на конец следующего года выборы экс-президенту и социалисту Луле Де Сильве, которого пытались убрать из политики через многочисленные обвинения в коррупции, пока главный суд страны не оправдал его по всем статьям обвинений.

Лула – народный любимец в Бразилии, один из основателей БРИКС (тогда еще БРИК – без ЮАР), проверенный партнер для России. При нем, надо думать, у нас с бразильцами опять все будет хорошо. Но год для современного, быстро меняющегося мира – это очень долго, конкурентная гонка держав за ресурсы и влияние не останавливается ни на минуту, поэтому возрождать общеполезные российско-бразильские проекты и сам формат БРИКС нужно уже сейчас, при «позднем» Болсонару.

Ему, судя по рейтингам, особо нечего терять, так что от новых возможностей, сулящих его стране экономическую выгоду, он вряд ли будет отказываться, а если все-таки будет, полноценный госвизит дает достаточно времени для того, чтобы его переубедить.

Политика, как говорил Отто фон Бисмарк (и он действительно это говорил, в отличие от многого из того, что приписывают «железному канцлеру» в интернете), это искусство возможного. А совокупность нынешних обстоятельств делает возможным маневр, при котором глава самой влиятельной страны Южной Америки из недруга РФ может превратиться в партнера промежуточного периода.

С учетом, что рейтинга внутри Бразилии ему это вряд ли прибавит, кремлевская совесть может быть чиста. Москва не помогает переизбраться человеку, логичное пожелание к которому – проиграть следующие выборы, а пытается сделать его президентство менее разрушительным для БРИКС и российско-бразильских отношений.

В общем, seja bem-vindo, господин президент. Так получилось, что мы вас ждем.

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