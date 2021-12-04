Польша избежала наказания от ЕС, воспользовавшись миграционным кризисом

Чтобы уладить один кризис, Варшава решила проэксплуатировать другой: польские власти отвлекли внимание от проблем с верховенством права в стране, сосредоточив риторику на ситуации, сложившейся на границе с Белоруссией, пишет Foreign Policy. Как подчёркивается в материале издания, такая стратегия как минимум отчасти оказалась успешной — во всяком случае, до сих пор Брюссель реагировал на возмутительные действия поляков крайне вяло.



Reuters

Правящая партия Польши «Право и справедливость» инициировала «демонтаж судебной власти как независимой системы», нанесла удар по правам ЛГБТ, начала «движение назад» в области репродуктивных прав женщин и «выпотрошила» СМИ страны — и такой «демократический регресс», разумеется, вызвал тревогу в Брюсселе, пишет Foreign Policy. Как напоминает корреспондент журнала, конфликт между Варшавой и ЕС достиг критической точки в октябре, когда Конституционный суд Польши постановил, что отдельные нормативные акты Евросоюза не соответствуют Основному закону страны.

Между тем, столкнувшись с «прямым вызовом фундаментальному порядку ЕС» со стороны Варшавы, Брюссель дал «вялый ответ», лишь заблокировав передачу Польше $41,2 миллиардов из Фонда восстановления Евросоюза после пандемии коронавируса, подчёркивает журналист FP. Варшава тон не сбавила — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что меры со стороны ЕС по сути являются «шантажом», а ещё один член правительства страны пригрозил нанести удар по ключевым климатическим законам Евросоюза.

Чтобы уладить кризис на западе, польские власти обратили свой взор на восток, продолжает автор. Когда «авторитарный лидер» Белоруссии Александр Лукашенко «организовал миграционный кризис» на восточных рубежах Польши, партия «Право и справедливость» заняла крайне жёсткую позицию по вопросу миграции. Между сентябрём и ноябрём польское правительство ввело на границе с Белоруссией режим чрезвычайного положения — и в этой «серой зоне» у границы шириной около трёх километров правоохранительные органы страны начали действовать без какого-либо надзора со стороны международных гуманитарных организаций и журналистов. Задержанных при попытке пересечь границу мигрантов зачастую в нарушение международного законодательства просто выдворяли обратно в Белоруссию, рассказывает корреспондент FP.

Как пишет журналист, во вторник польский парламент в кратчайшие сроки принял поправки к закону о защите границы. Еврокомиссар по правам человека Дунья Миятович заявила, что такой шаг «негативным образом скажется на свободах передвижения, собраний и слова», а также помешает «важной работе по защите прав мигрантов и беженцев» на границе. Польша же, вдохновившись примером венгерского премьера Виктора Орбана, в защиту своих действий заявила, что не просто оберегает себя, а держит оборону от нелегальных мигрантов за весь ЕС.

Такая тактика Варшавы в какой-то мере сработала: хотя попрание Польшей принципа верховенства права возмутило Евросоюз, Брюссель всё же выразил «солидарность» с польскими властями по вопросу кризиса на границе, не обратив внимания на то, какие условия они создали на границе, отмечает корреспондент FP. А председатель Европейского совета Шарль Мишель заговорил о необходимости начать «обсуждение возможности финансирования Евросоюзом физической пограничной инфраструктуры», подняв таким образом крайне спорную тему, которая по душе лишь «нелиберальным» странам ЕС вроде тех же Польши и Венгрии. В стороне меж тем не остались и другие члены блока — к примеру, Литва и Латвия, которые также ввели в пограничных районах режим ЧП и начали выдворять мигрантов. А в среду Еврокомиссия вновь поддержала жёсткую пограничную политику отдельных стран ЕС, приняв ряд временных мер, ослабляющих правовую защиту, гарантированную претендентам на статус беженца: в частности, была упрощена процедура выдворения таких лиц из Европы, а предельный срок их регистрации был увеличен с 10 дней до четырёх недель.

Если партия «Право и справедливость» действительно желала при помощи проблем на границе отвлечь внимание от правового кризиса внутри Польши, воспользовавшись тем самым страхом Брюсселя перед неконтролируемой миграцией, то ей это отчасти удалось: во время недавнего турне Моравецкого по европейским столицам обсуждалась не угроза для верховенства права в Варшаве, а опасность, которую для Запада представляет российский президент Владимир Путин, выступающий «непоколебимым сторонником» Лукашенко, констатирует корреспондент Foreign Policy.

«На мой взгляд, Моравецкий хочет дать понять, что вот это — серьёзные вещи, а остальное уже не так важно, — заявил в интервью Foreign Policy старший научный сотрудник аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Пётр Бурас. — Связь между кризисом верховенства права в Польше и кризисом на её границе слабее, чем хотелось бы представителям «Права и справедливости», но ЕС, вероятно, надеется проявить солидарность с поляками по вопросу границы, при этом сохранив жёсткую позицию по вопросу верховенства права. Однако эта связь представляет проблему, потому что, с одной стороны, Брюссель заявляет, что его не устраивает, как соблюдается верховенство права в Польше, но с другой — ни слова не говорит о том, как нарушается это самое верховенство права на границе страны. Получается разнобой».

По информации FP, такой «мягкий» подход к «неблагонадёжным» членам ЕС со стороны Брюсселя побудил Европарламент инициировать процессуальные действия в отношении Еврокомиссии в связи с тем, что она не смогла оперативно привести в действие новый механизм обеспечения верховенства права, который должен был вступить в силу ещё в начале года. «Проблема с Еврокомиссией в её нынешнем составе заключается в том, что она забывает, что ей нужно сохранять независимость, — прокомментировала ситуацию в интервью FP член Европарламента от Голландии Софи инт Велд. — Она действует скорее как ведомство, обслуживающее правительства стран-членов, а это серьёзная проблема. Польша и Венгрия выходят за пределы допустимого, а Еврокомиссия по сути пытается увернуться от своих обязанностей и выйти из неловкого положения».

Еврокомиссия недавно отправила правительствам Польши и Венгрии послания с вопросами по поводу нарушений законов ЕС, что стало первым шагом к приведению в действие упомянутого механизма по обеспечению верховенства права. Однако критиков такой шаг не успокоил, подчёркивает корреспондент FP. «Каждый раз всё тот же подход — «давайте начнём с чистого листа», а ведь свидетельств, подтверждающих нарушения, уже достаточно», — рассказала журналисту инт Велд.

И их становится всё больше: на прошлой неделе Конституционный суд Польши постановил, что Европейский суд по правам человека не имеет полномочий вмешиваться в процесс назначения судей в стране, говорится в материале FP. А в среду нижняя палата польского парламента рассмотрела законопроект, вводящий полный запрет на аборты, а также наказание в виде тюремных сроков и для осуществляющих эту процедуру специалистов, и для их пациентов, вновь обозначив таким образом отдаление от ключевых ценностей ЕС.

Администрация президента США Джо Байдена, которая постоянно делает заявления по поводу демократии, всё же желает удержать Польшу на своей стороне — Байден и его польский коллега Анджей Дуда в июне провели встречу на полях саммита НАТО, а американский Госдеп заявил, что «глубоко ценит лидерские качества», которые проявили в ходе пограничного кризиса Польша, Литва и Латвия, пишет журналист Foreign Policy. Наконец, несмотря на всё, Польша по-прежнему фигурирует в списке стран, приглашённых на демократический саммит Байдена — который пройдёт на следующей неделе, — мероприятие, призванное, по замыслу организаторов, обеспечить лидерам стран платформу для объявления о реформах и инициативах по защите демократии и прав человека у себя и за рубежом, отмечает автор.