 

Резников поговорил с министром обороны и начальником штаба обороны ВС Канады

04.12.2021, 12:50, Новости дня
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Эйр прибыл в Украину с официальным визитом в рамках развития сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

Фото: mil.gov.ua

В ходе встречи также состоялся телефонный разговор Резникова с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

“Стороны рассмотрели широкий спектр приоритетных вопросов двустороннего оборонного сотрудничества в контексте развития текущей обстановки безопасности”, – говорится в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

В Минобороны подчеркнули, что канадские партнеры подтвердили неизменность политической позиции по всесторонней поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Контекст:

В последние недели прошло несколько разговоров и встреч высокопоставленных украинских чиновников с канадскими. 

20 ноября ситуацию вокруг украинских границ обсудил с министром обороны Канады секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе визита на Галифакский форум в Канаде.

26 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Канады Мелани Жоли, посвященный агрессивным действиям России и координации позиций Украины и ее партнеров накануне встречи министров иностранных дел государств – членов НАТО в Риге, прошедшей 30 ноября. 

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы безопасности, COVID-19, возможности расширения зоны свободной торговли и упрощения визового режима между странами и пути вовлечения Канады в деятельность Крымской платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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