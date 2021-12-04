“Так круто и красиво”, “Умираю от эмоций”. Супермодель Кэндис Свейнпол оголила пятую точку в разрезе платья

“Это платье”, – подписала она фото, отметив на нем модный дом Burberry и его креативного директора – итальянского дизайнера Рикардо Тиши.

Подписчики поставили под фото Свейнпол больше 45 тыс. лайков и написали множество комплиментов.

“Красиво, элегантно и привлекательно”, – написал под публикацией 33-летней модели torresfmtz.

“Выглядит так круто и красиво”, – прокомментировал пользователь candiceslibra.

“Я умираю от эмоций, это мой мир в фантазиях”, – отреагировала ellislongie_.

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Контекст:

Кэндис Свейнпол родилась 20 октября 1988 года в ЮАР. Карьеру модели она начала в возрасте 15 лет. Модель сотрудничала с брендами Versace, Calvin Klein, Givenchy, Blumarine, Guess, Diesel, True Religion, Unique, Agua Bendita, Tom Ford, Miu Miu, Swarovski, Kensie, Nike, Puma, Juicy Couture, Oscar de la Renta.

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