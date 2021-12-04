Oxxxуmiron признался, что авторами текстов в его новом альбоме являются гострайтер и нейросеть

На своем Yotube-канале рэпер Oxxxуmiron (наст. имя – Мирон Фёдоров) опубликовал видео, в котором признался, что к новому альбому он практически не имеет отношения.

Основная часть песен была написана гострайтером*, а к созданию остальных композиций была использована нейросеть, генерировавшая тексты на базе его прошлых альбомов.

– Мне совсем было не до альбома в этот тяжелый период. Все мы следили за событиями конфликта Димы Бамберга и Ромы Жигана, для кого-то это было просто шоу, а Дима, как никак, был мне как брат и естественно я переживал, — объяснил в своем видео Мирон.

— Надеюсь, меня мои фанаты поймут, ведь все знают, что для современной музыки быть автором – не главное, текста можно заказать, а авторские права перекупить. Например, мои самые известные треки писал не я, думаю, вы догадывались, — добавил он.

Некоторые поклонники после скандального заявления попытались сдать билеты на концерт исполнителя, но им отказали, что еще больше разозлило уже бывших фанатов. После критики в свой адрес критики Oxxxуmiron удалил видео.

* Гострайтер происходит от английского словосочетания ghostwriter, которое дословно можно перевести как «призрачный писатель». Гострайтером является человек, который пишет тексты на заказ для другого человека, который, в свою очередь, далее выдаёт этот текст за свой

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