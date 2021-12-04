 

В WADA назвали число рассматриваемых в отношении россиян допинговых дел

04.12.2021, 12:48, Новости дня
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Антидопинговые организации изъяли из московской лаборатории пробы и базы данных LIMS и продолжили расследование 492 дел, сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Из документа следует, что изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым якобы причастен 751 российский спортсмен. В 63 случаях дела открыли после перепроверки проб, а остальные 730 – после проверки базы, передает ТАСС.

Расследование до сих пор ведется по 456 делах, которые ведут антидопинговые организации. Еще по 27 делам вынесут решения в ближайшее время.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что США будут под предлогом допинговых нарушений пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя. Также Лавров отметил, то РФ продолжит искоренять возможные допинговые нарушения в спорте.



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