Мнение: Страдания сэра Бранте

Прошёл по совету читателей приключения сэра Бранте — мрачную игру от матёрых российских ролевиков. Рекомендую, кстати, тем, кто любит читать, но с компьютерными играми знаком слабо. Это развитие старой идеи романа-игры, как у Борхеса или у Гаррисона, когда читатель принимает за героя решения, которые влияют на развитие сюжета:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Книга-игра

Текста в игре много, как в трёх томах «Войны и мира». Игрок, понятно, гораздо меньше — только те ветки, которые он вызовет к жизни своими решениями. Вот ссылка на страницу игры в Стиме:

https://store.steampowered.com/app/1272160/The_Life_and_Suffering_of_Sir_Brante/

Сделана игра отлично. Текст я бы просушил от воды и пафоса, — ставлю ему 4 из 5, — а вот художник заслужил глубокое моё уважение. Стильно, красиво и, главное, с отлично читаемым текстом — правильного размера, с правильным шрифтом, на правильном фоне. Для меня это важно. К примеру, в «Тиранию», другую знаменитую РПГ, я не смог играть именно из-за неприятного для глаз текста. Многие игры теряют большую часть аудитории только из-за того, что экономят на хорошем дизайнере интерфейсов.

В начале статьи я сказал, что «прошёл сэра Бранте». Мне следует уточнить, что я прошёл игру не до конца, а как проходят тетрис: поиграв долгое время, но всё же не выдюжив в итоге очередного испытания. В первую попытку моего персонажа проткнули шпагой прямо в зале суда: я играл в сложном режиме, без подсказок и без возможности вернуться в начало главы. Второй раз я выбрал режим попроще, однако всё равно сумел нажить себе несовместимые с жизнью неприятности, пусть и на несколько лет позже, чем в первый раз.

Возможно, если бы я выбрал вместо карьеры лоялиста карьеру революционера, играть было бы легче, однако бунтовщики вышли у авторов очень реалистично — такими же лицемерными мерзавцами, как и в реальной жизни. Играть за них я не захотел. Как вариант можно было выбрать карьеру монаха… но, знаете, когда я переигрываю игры, я обычно играю в них тем же самым способом, что и первый раз. Полагаю, нежелание пробовать принципиально новые ветки сценария — это особенности психологии игрока, причём, насколько знаю, я тут отнюдь не выбиваюсь из общего ряда.

Цитирую из интервью с авторами:

https://skillbox.ru/media/gamedev/intervyu_s_razrabotchikami_the_life_and_suffering_of_sir_brante/

Герой живёт в несправедливом мире, перемещается от одного жизненного события к другому и не всегда знает, что ему понадобится в будущем. Поэтому у нас нет проверок, которые определяются броском кубика. В жизни ведь так не бывает: у тебя либо есть внутренние силы преодолеть препятствия, либо их нет. Если сил нет, ты не получишь желаемого. Мы говорим, что «Бранте» в этом смысле — очень русская игра, даже восточная. Большинство западных игр сфокусированы на том, что персонаж должен всё время расти, в итоге становясь богоподобным. Наша команда в геймдизайне исходит из ограничений для игрока.

Я в полной мере ощутил вот это «очень русская игра», когда мой персонаж разозлил родного деда. Суровый мужчина забил собственного внука клюкой и, что характерно, даже не потерял после этого уважения других членов семьи. Противники компьютерных игр часто жалуются, что компьютерным игрокам создают тепличную среду, прощают им ошибки. Ну вот, пожалуйста, «сэр Бранте» ошибок не прощает. Там всё куда как страшнее, чем в нашей реальной жизни — вполне сытой и благополучной в 2021 году.

С одной сторон, это жестоко. С другой стороны, авторы установили правила игры и заставляют игрока соблюдать их. Как говорят гейммастера, в нашем мире вы можете делать что угодно, но мы не гарантируем, что вы сумеете после этого выжить. Если осознать, что жизнь в Блаженной Аркнийской Империи сурова и несправедлива, играть становится легче — игрок примерно понимает, чем ему придётся заплатить за тот или иной рискованный поступок.

Полагаю, игры с последствиями решений весьма важны для воспитания молодёжи. Если мы вот прямо сейчас задумаемся о нашей собственной реальной жизни, мы должны будем признать, что долго и настойчиво шли к нынешнему нашему положению. Наши деньги, наши болезни, круг наших друзей и близких — это всё последствия наших собственных правильных либо ошибочных решений. Не на 100%, разумеется, но в достаточной степени, чтобы считать ответственным за свою жизнь не Путина и не «токсичных родителей», а лично себя.