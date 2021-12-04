 

Шоколад и орехи снижают давление и холестерин

04.12.2021, 12:12, Разное
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Медики заявили, что употребление шоколада и орехов может помочь снизить холестерин. Эти закуски полезны для здоровья, несмотря на то, что относятся к категории десертов.
Употребление шоколада в умеренных количествах способствует снижению кровяного давления. В продукте содержатся флавонолы, активизирующие синтез оксида азота внутри кровеносных сосудов. В исследовании ученых из Швеции приняли участие порядка 70 тысяч человек. Результаты показали, что у людей, в рационе которых присутствовал шоколад, был ниже риск наступления инфаркта миокарда.

В то же время нельзя есть сладкий шоколад. Важно отдавать предпочтение продукту с высоким содержанием какао. Белый шоколад и вовсе повышает риск развития сахарного диабета.

Если говорить об орехах, то их лучше есть на полдник. В Японии продукт часто употребляют в качестве закуски, но их можно считать самостоятельным блюдом. В орехах содержатся вещества, снижающие уровень «плохого» холестерина. В результате падает риск развития сердечных патологий. Некоторые переживают, что орехи способствуют увеличению веса, но в данном плане нет никаких поводов для беспокойства. Напротив, продукт придает сытости, человеку меньше хочется есть.



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