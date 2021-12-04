Анталья посчитала туристов за этот год — и больше всего приезжали из России

Турецкие власти посчитали количество иностранных туристов, которые посетили Анталью за этот год, и 41% из них, как оказалось, прибыл из России. Данные говорят о том, что, несмотря на пандемию, туристический поток в этом году заметно вырос, хотя и остаётся вдвое меньше, чем до пандемии, пишет Hürriyet Daily News.



Reuters

Турецкая Анталья, расположенная на Средиземноморском побережье, за этот год с января по ноябрь приняла у себя 8,9 миллионов иностранных туристов, пишет Hürriyet Daily News. И это на 163% больше, чем в прошлом году, когда этот же показатель составил 3,4 миллионов человек.

Несмотря на нынешнюю пандемию, туристическая активность была на высоте, благодаря программе по безопасному туризму и строгим антивирусным мерам, которые взяли на вооружение отели и другие принимающие площадки.

При этом, как отметили турецкие власти, больше всего туристов прибыли из РФ — 3,5 миллионов человек, то есть 41% от всего потока. Следом идёт Украина — оттуда приехали около 1,3 миллионов туристов. Ещё 1,2 миллионов — из Германии и 413 тыс. — из Польши. Из Великобритании в ноябре в Анталью прибыли более 20 тыс. туристов, и это больше, чем в то же время в 2019 году, когда пандемии ещё не было.

Что же до всей Турции, то, по данным на октябрь, за этот год её посетил 21 миллионов иностранных туристов. Это на 88% больше, чем за тот же период в прошлом году, но примерно в два раза меньше, чем до пандемии, пишет Hürriyet Daily News.