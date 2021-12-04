 

Работы по спасению базилики Сан-Марко приостановлены из-за итальянской бюрократии

04.12.2021, 12:10, Новости дня
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Собор Святого Марка в Венеции страдает из-за частых наводнений, поэтому власти разработали проект, в рамках которого базилику собираются обнести стеклянной стеной. Однако из-за бюрократических проволочек реализацию этих планов пришлось приостановить, потому что рабочие просто перестали получать зарплату, пишет The Times.


Reuters

 

В Венеции разработали смелый план, который должен с помощью стеклянной стены защитить базилику Святого Марка и её мозаики XI века от постоянных наводнений. Однако этот проект пришлось приостановить из-за того, что чиновники перестали платить рабочим, пишет The Times.

Строить барьер высотой 110 см и стоимостью €3,8 миллионов стали в сентябре. Он призван защитить золотые мозаики Сан-Марко от соли, которая оседает на стенах. Кроме того, страдает мрамор, 125 видов которого использовано в мозаичных панелях. Как пишет автор статьи, декор церкви состарился на 20 лет за один день, когда рекордное наводнение в 2019 году проникло в крипту. Пол базилики несколько часов простоял на 90 см покрытый водой.

Тогда власти и решили построить стеклянную стену вокруг Сан-Марко. К этому времени в лагуне уже заработала система барьеров «Моисей», она включается в работу, когда вода поднимается на 130 см. Но площадь Сан-Марко — самое низкое место в городе, и поэтому она подтапливается, когда вода повышается на 85 см. Так что только за эту осень она подтапливалась около 20 раз, и соль постепенно портит всё здание.

Но строительство стеклянной стены, которая должна сохранить сам собор, застопорилось, потому что из-за бюрократических проволочек рабочие перестали получать зарплату. По словам экспертов, уже два года потеряно после катастрофического наводнения 2019 года, и ущерб от соли будет в ближайшие годы проявляться.

Получается, что базилика остаётся без защиты ещё на одну зиму, и специалисты отмечают, что к обычным наводнениям в Венеции прибавятся последствия от глобального потепления. К тому же для обслуживания заводов на материке из земли выкачиваются подземные воды. К этому добавляются сильные ветра и повышенная влажность из-за глобального потепления.

Для всей Италии нынешняя ситуация — важный сигнал, ведь страна пытается бороться с бюрократией, чтобы получить гранты от ЕС для восстановления экономики, пишет The Times.

 



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