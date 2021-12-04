 

Власти прекратили расследование схем в “Укрнафте” и “ПриватБанке” из-за “теплой ванны” на канале Коломойского – экс-глава СБУ

04.12.2021, 12:08, Новости дня
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“Мы все являемся свидетелями, какую “теплую ванну” устраивают президенту и другим чиновникам в эфире телеканала “1+1”. Как в эфире этого телеканала, принадлежащего олигарху Коломойскому, все единодушно восхваляют президента. Именно поэтому незаконно остановлены, а по сути слиты, расследование всех производств по “Укрнефти”, где установлены убытки на 15 млрд. грн, и по “ПриватБанку”, где убыток составил 5,5 млрд. долларов”, – написал нардеп.

Слова генпрокурора Ирины Венедиктовой об активизации расследований по ряду лиц политик назвал угрозами бизнесмену Ринату Ахметову и связал их с редакционной политикой его телеканалов “ТРК Украина” и “Украина”.

“Последние заявления генпрокурора являются политическими и по содержанию, и по форме. Это фактически угрозы владельцу телеканалов Ринату Ахметову за то, что в эфирах “ТРК Украина” и “Украина 24″ политики и эксперты имеют право высказать свое мнение. А не только те спикеры, которые словом восхваляют президента Зеленского. Таким образом, из-за угроз Генпрокуратуры, власти пытаются повлиять и изменить редакционную политику этих телеканалов”, – добавил Наливайченко.

Контекст:

Венедиктова 2 декабря заявила об активизации более 200 уголовных производств в отношении лиц из “орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики”. Она не назвала имени украинского миллиардера Рината Ахметова, но намекнула, что речь о нем. Также это подтверждают источники издания LIGA.net в правоохранительных органах. 

Журнлалисты, блогеры и политологи и политики отреагировали на заявление генпрокурора, “ГОРДОН” собрал самые яркие посты по этому поводу в соцсетях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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