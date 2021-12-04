В приложении “Киев Цифровой” появится виртуальная транспортная карточка

“В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карту в приложение “Киев Цифровой”. Больше не придется носить с собой пластиковую карточку”, – рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко.

По его словам, в следующем году в приложении также появятся информация о состоянии воздуха, расписание движения транспорта, записи в Центры предоставления административных услуг и подача электронных петиций.

“Киев Цифровой” скачали уже более 1,3 млн раз. Также в приложение добавлено около 500 тыс. транспортных карточек, 270 тыс. авто, а 150 тыс. киевлян получают уведомления от коммунальных служб.

—