 

“Волосы – не зубы, отрастут”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук показала свою новую прическу

04.12.2021, 12:08, Новости дня
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“По-моему, нужно задуматься и реально стричь волосы! Вы как думаете, делать мне каре? Простите, что вчера вас напугала. Еще раз говорю, что на мне были пришиты афроамериканские кудри. Их можно носить два месяца, но я сняла через 23 дня. Снялась с ними в кино, выгуляла на море и все. Но если честно, очень удобно, и ты всегда с супер укладкой. А сейчас чувствую себя лысой”, – подписала она публикацию.

“Я всегда за эксперименты. Волосы – не зубы, отрастут. Можно обрезать коротко, но это тогда, когда на 100% готовы к этому”, – написала krilsvitlana.

“Пожалуйста, не нужно стричь”, – попросила 36-летнюю актрису liliiapaster.

“Нет, с каре вы не Анна Саливанчук”, – отреагировала _erika_ilahevih_8805.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Контекст:

Саливанчук замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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