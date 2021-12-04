Глава ЦПК счел назначение губернаторов главами региональных отделений усилением позиций ЕР

Крупная ротация секретарей региональных отделений партии «Единая Россия» усиливает позиции ЕР и позволяет более эффективно использовать имеющиеся у глав регионов политические ресурсы, сообщил директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК), политолог Алексей Чеснаков.

Чеснаков отметил, что вместе с тем это «позволяет этим самым главам регионов более эффективно и оперативно решать важные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием территорий», говорится в сообщении на сайте ЕР.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рекомендовал президиуму генсовета партии кандидатуры 12 глав субъектов на должность врио руководителей соответствующих региональных отделений.

Ими стали врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Медведев отметил, что опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован партией. Совмещая руководящие посты в органах власти и в региональных отделениях «Единой России», губернаторы получают возможность более эффективно решать задачи развития экономики, повышения качества жизни людей, выполнять поручения президента России, считает он.