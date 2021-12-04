 

В офисе Зеленского заявили о заинтересованных в дестабилизации Украины силах

04.12.2021, 12:04, Новости дня
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Есть некие внешние и внутренние силы, цель которых – лишить стабильности обстановку на Украине, сообщил глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» и Евросоюза (ЕС).

«Андрей Ермак рассказал о внутриполитических процессах в нашем государстве (…) Руководитель офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса Зеленского. 

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Донбассе, обстановку вокруг государственной границы Украины, работу контактной группы по урегулированию ситуации в ДНР.

Отдельно обсудили принятие закона о деолигархизации, цель которого исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы и манипулирование медиа.

«При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права», – отметил Ермак.

Ранее Зеленский заявил, что у него имеется информация о подготовке государственного переворота на Украине, который должен был состояться 1 декабря. Одним из участников якобы являлся бизнесмен Ринат Ахметов. 



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