 

Умер автор романов «Бой с тенью» и «Жмурки» Андрей Измайлов

04.12.2021, 12:04, Новости дня
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Советский и российский писатель, автор фантастической, детективной и остросюжетной литературы Андрей Измайлов умер на 68-м году жизни в Сантк-Петербурге, сообщил городской депутат Борис Вишневский.

«Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого <…> Светлая память обоим и мои соболезнования родным и близким», – написал депутат в своем Telegram-канале.

Первой публикацией Измайлова стал рассказ «Холодно – горячо», опубликованный в газете «Балтийский луч» в 1975 году. С конца 80-х писатель публиковал интеллектуальные триллеры и иронические детективы, и с начала 90-х годов практически полностью переключился на детективную литературу. Благодаря трилогии «Русский транзит», считается основоположником современного российского триллера. В 1986 году получил премию «Сибкона» в категории «самому читаемому автору», пишет Лаборатория фантастики.

За писателем создание триллеров с элементами фантастики – «Покровитель» (1996), «Шапочный разбор» (1998), а также книга «Считаю до трех!» (2000), жанр которой автор определил, как «мениппея», объединивший в себе и детектив, и гротеск, и фантастику. А также фантастика –«Слегач» (1988) и рассказ «Наш ответ Чемберлену» (2004).

Кроме того, Измайлов принял участие в написании нескольких повестей большой межавторской серии: «Забавы ради принял участие в проекте «Секретные материалы». Самостаятельно изложил вариант «Пустыня цвета крови» и вариант «Химеры – навсегда!», продемонстрировав свое видение и сарказм.

В активе писателя авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов «Жмурки» и «Бой с тенью». Эти романы стали новеллизациями, то есть художественной адаптацией сценария или сюжета фильма, сериала или компьютерной игры. Фактически раскрыл читателю дополнительную информацию, которая в большинстве фильмов остается за кадром.



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