 

Мнение: Потенциальные 175 000

04.12.2021, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пугалка от "Вашингтон Пост".
Уверяют, что Россия "потенциально может" развернуть 175 000 человек в составе 100 батальонно-тактических групп в Крыму и на границах с Украиной от Азовского моря до границы с Белоруссией.
Правда туда же пихают и резервистов, которые "Россия потенциально может привлечь".  По этой логике можно брать любые цифры ниже предельной численности сухопутных войск ВС РФ и заявлять, что "их потенциально могут привлечь". Аналогичным образом можно придумывать любое число БТГ, безотносительно того, сколько их на самом деле (по украинским заявлениям – 40 на ноябрь).

PS. Байден сегодня заявил, что США не признают никаких “красных линий” на Украине.
Вполне понятно, что пожелания Кремля письменных гарантий по не расширению НАТО на Восток будут демонстративно проигнорированы, что естественно продолжает увеличивать вероятность военной конфронтации.
В современном плотоядном мире, бумажные гарантии и обещания никому и ничего не могут гарантировать. Сферы влияния определяются тем, что страна может взять и удержать, проводя “красные линии” не словами, а делами.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Трем магазинам в Москве грозит закрытие за нарушения режима нерабочих дней

13.10 / Скандалы: Тленфильм

01.06 / Центральноафриканская республика: Взрыв придорожной бомбы убил 2 полицейских и 3 бойцов российских военизированных формирований

26.04 / “Единая Россия” внесла поправки для реализации социальных положений президентского послания

13.07 / Личное: “Свой среди чужих”

15.12 / На сайте ЦРУ появилась вакансия ведущего популярного YouTube-канала на русском языке

23.10 / Ученые рассказали о пользе употребления грибов в борьбе с депрессией

27.08 / «Никогда не было так страшно»: Милана Тюльпанова о судьбе Максима Шугалея

22.11 / Чайная ложка соли в день увеличивает риск наступления инсульта почти на 20%

10.09 / Мнение: Как Богдан привёл к власти дилетантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика