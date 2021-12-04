Мнение: Привет от Греты

Правительство России рассматривает возможность ограничения использования личных авто в пользу общественного транспорта в ближайшие 15 лет. 4 декабря об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на транспортную стратегию России. В частности, такие ограничения могут устанавливаться путём введения экологических зон, куда нельзя будет въезжать автомобилям с высоким уровнем выбросов вредных веществ.

Привет от Греты Тунберг.

Что в России умеют делать — так это воспрещать. Запрет прикрывает неспособность власти к созидательной деятельности. Кроме того, запрет — это элемент не только конкурентной борьбы, но и монополизации. Запрет личного автотранспорта неизбежно приведет к спросу на услуги такси, а такси — это агрегаторы, которые уже жестко поделены между несколькими крупными владельцами. Естественно, они крайне заинтересованы в ликвидации стихийной конкуренции со стороны владельцев автотранспорта.

Проблема транспортной связности объективна. Мегаполисы пребывают в перманентном коллапсе просто потому, что дорожная инфраструктура исчерпана. Транспортная катастрофа — следствие ее исчерпания, и в рамках существующих технологий неразрешима. Можно строить новые дороги, расширять существующие, но в конечном итоге все равно придется решать противоречие: город для машин или город для людей. Нельзя город превратить в один большой автобан и парковку. В этом смысле развитый общественный транспорт — хотя и паллиативное, но решение. Саму по себе проблему не решает и он, так как связность с точки зрения пользования общественным транспортом требует минимизации числа пересадок, а значит — в бесконечном наращивании маршрутов общественного транспорта.

Еще одна проблема связана с переходом к «интернету вещей». Люди покупают достаточно большие объемы товаров либо в «офлайне» традиционным способом — в магазинах, либо в онлайне — через интернет-маркеты. Что ставит проблему «последней мили» – доставки купленного товара непосредственно к потребителю. Запрет личного транспорта ситуацию не улучшит, так как потребуется новый вид транспорта, который потребуется для развозки купленного товара к потребителю. Закрыв личный транспорт, в итоге получим загрузку дорог транспортом «доставщиков». Да, ситуацию может улучшить (но только улучшить, а не решить) переход на транспортировку грузов по городу дронами — но опять же, это потребует кардинальной перестройки всей инфраструктуры, создание новой транспортной системы в 3D-измерении, возникнут дополнительные вопросы рисков, но и эта система будет точно так же перегружена, и очень быстро. Лет десять — и небо станет черным от дронов, будет стоять бесконечный шум, город превратится окончательно в нежизнепригодную клоаку.

Выход — не в запрете какого-либо вида транспорта (сам по себе запрет — свидетельство интеллектуального тупика принимающих решения). Выход — в принципиально новой организации городов. До тех пор, пока на минимальную площадь будут «вкручивать» максимальное количество квадратных метров, никакое решение транспортной проблемы не способно будет разрешить существующее противоречие (точнее, сложную систему таких противоречий).

Однако это уже не технологический вопрос, а вопрос политического выбора. Децентрализация мегаполисов, разведение их по площади категорически противоречит концепции управления, в которой концентрация людей в одной точке — ключ к управлению ими. Стратегия «двухсот агломераций» в глобальном масштабе стягивает несколько миллиардов человек в две сотни точек, обеспечивая тотальный контроль над ними через тотальную цифровизацию. Сама по себе такая концепция ведет к возникновению нестационарного пространства, переотягощенного несбалансированными проблемами. Транспортной в том числе. Уже поэтому решение транспортной проблемы в рамках стратегически неверного подхода ошибочно и создаст на месте одной проблемы целый перечень новых. И, конечно, взывать при этом к борьбе за экологию — это примерно как убеждать, что вакцина от Гинцбурга — это борьба с коронавирусом. То есть, заведомая и совершенно беспардонная ложь.

ПС. Ну, и тот факт, что общественный транспорт – только для многократно вакцинированных и имеющих клеймо лояльности, тоже о многом говорит. Нелояльные граждане не смогут передвигаться никаким иным способом, кроме механического. Но велосипеды и прочие средства тоже ведь разносят вирусы, так что с ними решат проблему, но чуть позже.

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