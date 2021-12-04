НАПК проверило декларацию главы СБУ Баканова после утечки Pandora Papers

В НАПК отмечают, что Баканов на момент вступления в должность не был связан с офшорной кипрской компанией Davegra Limited.

“Стоит отметить, что по имеющимся у Национального агентства ведомостям от 05.05.2019 принадлежащие субъекту декларирования акции Davegra Limited в количестве 2000 шт., номинальной стоимостью €1, были отчуждены субъектом декларирования”, — говорится в документе.

Вместе с тем в декларации главы СБУ нашли другие неточности. В частности, Баканов не указал данные о месте регистрации проживания сына.

Также, декларируя автомобиль Volkswagen Touareg, зарегистрированный на его жену, он указал его стоимость в 475,6 тыс. грн. Однако согласно госреестру транспортных средств, стоимость составляет 396 тыс. грн. Разница в цифрах составила почти 80 тыс. грн, но поскольку сумма не превышает 100 прожиточных минимумов Баканов не понесет ответственности за это нарушение.

Сам глава СБУ заявил, что в декларации указана фактически уплаченная сумма за автомобиль, а подтверждающие это документы просто “не сохранились”.

Кроме того Баканов указал недостоверную информацию о трех банковских счетах на сумму 103, 304 и 28 грн. НАПК выяснило, что на этих счетах лежит 27,77 грн и добавило, что руководитель СБУ не соблюл требования декларирования, так как отчитываться о средствах, которые не превышают 50 прожиточных минимумов (124 тыс. грн), не нужно.

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

В расследовании фигурируют компании президента Владимира Зеленского и его команды. Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был Баканов. Именно он подписал так называемую “трастовую декларацию” – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Такие декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров, отмечали журналисты.

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