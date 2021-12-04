 

Частные компании Украины задолжали РФ более 1 млрд долларов

04.12.2021, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Долг частных украинских компаний перед Россией составляет 1,1 млрд долларов по состоянию на 1 июля, РФ входит в десятку кредиторов предпринимателей страны, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

Уточняется, что по географической структуре долгов реального сектора по негарантированным кредитам доля РФ с начала года увеличилась с 2,5% до 2,6%, передает ТАСС.

По итогам первого полугодия общая сумма долга частных предприятий Украины составила 43 млрд 964 млн долларов. В лидерах стран, которым должны украинские бизнесмены, находится Кипр – около 21 млрд долларов, в списке есть Великобритания и Нидерланды. РФ находится на восьмом месте.

Основная валюта заимствований – доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, говорится в релизе Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Киев начал переговоры с Еврокомиссией по поводу выделения финансовой помощи стране на сумму менее 1,2 млрд евро.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / В Томске мужчина три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в красной зоне

22.07 / Перестрелка произошла на похоронах в США, пострадали 14 человек

22.05 / Мишустин объяснил смену отношения к «Спутнику V» у скептиков

22.06 / Новак оценил ситуацию на рынке топлива в России

12.02 / Эксперт: Анкара решила никого не наказывать за расстрел российского офицера

16.07 / Журова рассказала о подаренном ей Путиным рисунке кошки

04.02 / Роскосмос предложил приступить к непосредственной подготовке полета людей на Луну

22.01 / Пожар в Харькове. У владельца дома есть еще один такой пансионат – полиция

09.06 / США захотели продления транзита газа через Украину в ЕС на много лет

11.08 / Удар Яремчука привел к автоголу московского “Спартака” в Лиге чемпионов. Украинец дебютировал в “Бенфике”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика