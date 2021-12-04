В Минтрансе опровергли планы ограничить в РФ использование личного транспорта

Новая Транспортная стратегия не предполагает ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный, заявили в Минтрансе.

В ведомстве пояснили, что «Транспортная стратегия РФ до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто, мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», пишет газета «Известия».

Указывается, что одним из важных направлений стратегии является повышение экологичности транспортного комплекса. В рамках этого запланированы мероприятия по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом, что будет происходишь в основном за счет естественного выбытия старых автомобилей и появления новых.

Также в Минтрансе подчеркнули необходимость переломить тренд на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов. В связи с этим целью стратегии также является развитие общественного транспорта в России.

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на Транспортную стратегию до 2035 года, что правительство РФ якобы допустило сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями. По информации издания, этот вариант рассматривается как «безальтернативный».

Подчеркивается, что авторы документа уделили большое внимание снижению выбросов в атмосферу. Один из сценариев предполагает поэтапное снижение вождения транспортных средств «низких экологических классов», в том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями».

После изучения документа газета также отметила планы ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны и внедрить «цифровые методы контроля уровня шума».

Напомним, в ноябре правительство приняло Транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

Предполагается, что мобильность населения вырастет на 80%, для этого государство будет развивать низкобюджетные перевозки и другие инструменты.