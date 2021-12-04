 

5 вещей в доме, от которых нужно избавиться, ведь они становятся причиной неприятности в жизни человека

04.12.2021, 11:14, Разное
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Считается, что каждый предмет обладает определенной энергетикой, которую впитывает от своих владельцев. Считается, что есть объекты, которые не используются владельцам на протяжении длительного времени, накапливают отрицательную энергию и захламляют как пространство, так и атмосферу в помещении.

В этом случае человек плохо себя чувствует, быстро устает. Специалисты рассказали, от каких предметов стоит избавиться, чтобы восстановить баланс хорошего самочувствия и положительной энергетики.

Вещи, принадлежавшие мертвому человеку

Это довольно опасная категория, которая не несет ничего хорошего для живого человека. Эксперты рекомендуют избавиться от все вещей, которые сохраняют память об усопшем.

Ракушки

Их часто привозят на память из отпусков. При этом люди не думают, что ракушка – это часть моллюска, который тоже умер, и может стать магнитом для неприятностей.

Сломанные вещи

Если мебель, одежда, бытовая техника пришли в негодность, от них стоит избавиться, так как считается, что они притягивают финансовые сложности.

Мусор в доме

Использованные упаковки, обрезки, крошки и другой сор негативно влияет на общую атмосферу в доме, и становятся причиной беспорядка в голове.

Мусор в карманах одежды

Также неблагоприятно влияет на энергетику, поэтому от чеков, оберток, обрывков стоит избавляться.



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