 

В Кремле раскрыли детали новой беседы Путина и Байдена

04.12.2021, 11:09, Разное
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Помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что сейчас Москва и Вашингтон обсуждают возможность проведения видеоконференции, в которой примут участие Владимир Путин и Джо Байден. По его словам, Кремль предложил Белому дому дату проведения переговоров глав двух государств, сейчас она согласовывается.

Ушаков сообщил, что российский и американский лидеры обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в Женеве этим летом. Политики затронут тему двусторонних отношений, поговорят об Афганистане, Украине, Сирии, а также стратегической стабильности.

Также помощник президента РФ допустил, что в ходе онлайн-встречи главы государств рассмотрят возможность проведения саммита Совбеза ООН и другие предложения Кремля. Возможно, стороны достигнут договоренности о неразмещении в соседних странах угрожающих России систем. Эту тему также планируется обсудить, поскольку Москве необходимы гарантии, подчеркнул Ушаков.

Кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов быть готовыми к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена. Мол, представители СМИ не должны расслабляться даже в выходные дни, поскольку встреча может произойти в любой момент.



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