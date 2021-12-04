Названы четыре супа для легкого похудения зимой

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04.12.2021, 10:42, Разное
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Медики назвали четыре лучших супа для похудения зимой. В холодное время года люди начинают переходить на более калорийную пищу, в данном случае первые блюда не являются исключением.
Чтобы похудеть, необходимо есть морковно-имбирный суп-пюре. Морковь представляет собой источник бета-каротина, витамина С, также овощ является хорошим подспорьем для запуска процесса снижения веса. Исследование, проведенное в прошлом году, показало, что продукт занимает пятое место по эффективности похудения из 16 позиций. Положительно на снижении веса сказывается и употребление имбиря.

Медики рекомендуют включить в рацион суп-пюре с тмином и мускатной тыквой. В последнем продукте содержится много клетчатки и мало калорий. Результаты научной работы показали, что употребление шести граммов тмина в день способствует похудению.

В РФ хорошо известен суп Мисо с водорослями, его часто можно увидеть в меню японских ресторанов. Результаты проведенного три года назад исследования показали, что те, кто это блюдо в течение 12 месяцев, заметно теряли жировую массу, снижался и общий вес.

Полезным в плане похудения является и суп, в составе которого присутствует белая фасоль и капуста. Последняя содержит множество клетчатки. Экстракт белой фасоли, в свою очередь, позволяет терять вес гораздо более быстрыми темпами.

Источник: www.mk.ru



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