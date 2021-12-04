“Я люблю и готова кричать об этом на весь мир”. Холостячка Огневич сделала свой выбор в финале

“Такой долгожданный момент для меня! Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте, и вот она со мной случилась! Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала “да” Андрею, и хочу с вами поделиться своими чувствами!” – подписала она снимки.

“Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет “верю”, – добавила певица.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Контекст:

Реалити “Холостячка” – украинская адаптация формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Его героиней была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии “Квартал 95” Александра Эллерта.

Второй сезон этого проекта с участием Златы Огневич стартовал 17 сентября и завершился 3 декабря. В финал проекта прошли 37-летний бизнесмен из Львова Дмитрий Шевченко и 32-летний предприниматель из Киева Андрей Задворный.

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