 

Соцсеть “ВКонтакте” будет контролировать друг Путина – СМИ

04.12.2021, 10:40, Новости дня
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“Совет директоров АО “Согаз” одобрил 45-процентное участие в капитале АО “МФ Технологии”, контролирующего 57,3% голосов VK”, — говорится в сообщении.

Как отмечает “Медуза”, еще 9% акций, принадлежавших USM напрямую, находится в сделке с Газпромбанком. При этом в конце ноября банк окончательно выкупил 36% акций “МФ Технологии”. Таким образом Газпромбанк и “Согаз” получили 45-процентные доли в “МФ Технологии” и стали крупнейшими акционерами компании, а соответственно и VK.

Еще 10% акций “МФ Технологии” принадлежат компании “РТ-Развитие бизнеса” – дочернему предприятию “Ростеха”. 3 декабря Газпромбанк решил передать купленную долю своей “дочке” – холдингу “Газпром-медиа”.

The Bell пишет, что оба покупателя VK тесно связаны друг с другом через “Газпром” и фигуру друга президента России Владимира Путина, а также основного акционера банка “Россия” Юрия Ковальчука. Так, акционерами “Согаза” является предприятие “Аквила”, принадлежащее семье Ковальчука и бывшим топ-менеджерам банка “Россия”, а также “Газпром” и российский бизнесмен Михаил Шеломов, двоюродный племянник Путина. Крупнейшие акционеры Газпромбанка – “Газпром” и некоммерческий пенсионный фонд “Газфонд”, 33,3% акций которого принадлежат “Согазу”.

На фоне изменений в составе акционеров в VK анонсировали смену руководства. Гендиректор компании Борис Добродеев в прощальном письме сотрудникам компании, которое есть в распоряжении у “Медузы”, сообщил, что уйдет, как только совет директоров назначит ему замену. По данным источников РБК, новым главой VK станет Владимир Кириенко – сын первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Контекст:

VK – российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году. До 12 октября 2021 года она называлась Mail.ru Group. Среди активов VK – социальные сети “ВКонтакте”, “Одноклассники” и “Мой мир@Mail.ru”, почтовый сервис Почта Mail.ru, мессенджеры “ICQ”, “Агент Mail.ru” и “ТамТам”, сервис объявлений “Юла”, поисковая система “Поиск Mail.ru” и другие. 

В Украине сервисы этой корпорации находятся под санкциями с 2017 года. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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