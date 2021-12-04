 

Турция тайно продала Украине больше дронов Bayraktar, чем сообщалось, и скоро передаст еще – Bloomberg

04.12.2021, 10:40, Новости дня
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По их данным, компания Baykar, производитель оружия из Стамбула, с 2019 года продала Украине десятки дронов вместе с ракетами и станциями управления. Заказы еще как минимум на два десятка дронов находятся в стадии разработки.

Кроме этого, Турция и Украина договариваются о новых сделках в области военного сотрудничества, в том числе о совместном производстве в Турции космических ракет, подобных украинскому “Зениту-2”. Такие технологии также могут помочь Турции разработать свои баллистические ракеты.

Один из чиновников отметил, что сотрудничество с Киевом не только означает наличие постоянного клиента и поставщика технологий производства двигателей, но добавляет Турции рычаги влияния на Россию.

Официально представители Baykar и турецкого правительства отказались комментировать количество проданных Украине дронов. 

Агентство отмечает, что продажа дронов Украине “вызвала гнев в Москве и ухудшила отношения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным”. Согласно заявлению Кремля, в пятницу в телефонном разговоре с Эрдоганом Путин заявил о  “провокационной активности” Украины на Донбассе с использованием боевых дронов. 

Журналисты Bloomberg подчеркивают, что Украина считает беспилотные летательные аппараты и турецкое партнерство жизненно важными. Отмечается, что президент Владимир Зеленский встречался с Эрдоганом как минимум пять раз с момента вступления в должность в 2019 году, больше, чем любой другой иностранный лидер.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал Залужный “с целью принуждения врага к прекращению огня”. “Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились”, – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут “привести к дестабилизации” на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что винить.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. “На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября сказал, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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