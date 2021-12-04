Стало известно о состоянии госпитализированных после ЧП на «Листвяжной»

Трое пострадавших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе остаются в больницах, выписаны 13 человек, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

«По состоянию на 12.00 (08.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) 4 декабря в стационарах находятся три человека. Один в средней степени тяжести и двое в удовлетворительном состоянии. 96 человек находятся на амбулаторном лечении. Выписано 13 человек», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что горноспасатели подняли из шахты тела еще 12 погибших.

Напомним, ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября. В результате инцидента погибли 46 горняков и пять горноспасателей, которые отправились на поиски рабочих. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – за нарушение промышленной безопасности и халатность.

Следствие арестовало пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, они проводили проверки на шахте.