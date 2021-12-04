Рабочий погиб на руднике в Бурятии

Во время плановых взрывных работ на руднике «Владимирский» в Бурятии погиб рабочий, возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по республике.

«В труднодоступной местности на территории Окинского района Республики Бурятия в шахте, принадлежащей одной из горнодобывающих компаний, обнаружено тело проходчика, который погиб, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Из-за отравления газом медицинская помощь понадобилась еще одному работнику. СК возбудил уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности.

На место ЧП направлена следственно-оперативная группа, которая проведет необходимые следственные мероприятия и зафиксирует все следы происшествия. На предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, предстоит провести допросы работников, горных мастеров.

В ночь на субботу на руднике «Владимирский» проводились плановые взрывные работы. В забой спустились четыре работника, в результате два человека потеряли сознание. Двое других выбрались самостоятельно.