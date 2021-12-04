 

Рабочий погиб на руднике в Бурятии

04.12.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время плановых взрывных работ на руднике «Владимирский» в Бурятии погиб рабочий, возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по республике.

«В труднодоступной местности на территории Окинского района Республики Бурятия в шахте, принадлежащей одной из горнодобывающих компаний, обнаружено тело проходчика, который погиб, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Из-за отравления газом медицинская помощь понадобилась еще одному работнику. СК возбудил уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности.

На место ЧП направлена следственно-оперативная группа, которая проведет необходимые следственные мероприятия и зафиксирует все следы происшествия. На предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, предстоит провести допросы работников, горных мастеров.

В ночь на субботу на руднике «Владимирский» проводились плановые взрывные работы. В забой спустились четыре работника, в результате два человека потеряли сознание. Двое других выбрались самостоятельно. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Американская журналистка описала «ощущение чуда» от путешествия по России

21.10 / KIA представит в РФ электрический кроссовер KIA EV6 в 2022 году

21.06 / Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом

10.04 / Российский эксперт рассказал, как избавиться от прослушки

02.07 / УЕФА распорядился заблокировать билеты для британцев на матч Евро 2020 Украина – Англия

13.12 / Специалисты рассказали, как сохранить батарею смартфона

05.10 / «Комсомольская правда» решила закрыть представительство в Белоруссии

27.06 / “Не добежал 200 метров”. Во Львове на полумарафоне умер бегун

30.03 / В компании Microsoft выпустили последнее обновление для операционной системы Windows 10 образца 2019 года

03.08 / МИД Узбекистана проверяет информацию о Каримове, который пытался захватить отделение банка в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика